Cómo hablar en inglés en una reunión y no morir en el intento

Las reuniones de negocios en inglés son complicadas. Es fácil perderse en una reunión. Se podría decir algo sin sentido, se podría entender mal y se podría utilizar la palabra incorrecta. Mil cosas pueden salir mal. Además, en una reunión, es muy importante dar una buena impresión y, por eso, causan tantos nervios. A continuación, Learn Hot English explica unos trucos para sobrevivir una reunión de negocios en inglés y ofrece una oferta especial para los lectores de este artículo.

Prepararse bien Para aprender un idioma, hay que perder la vergüenza y lanzarse a comunicar. Eso es muy buen consejo. Sin embargo, una reunión de negocios es otra cosa. Es una situación formal y hay que comunicarse con precisión y correctamente para que el resto de personas entiendan y no haya malentendidos. Así que, el primer consejo es preparar muy bien lo que se va a decir y practicar cómo decirlo hasta que se pueda decir sin pensar.

KISS Otra recomendación es decirlo lo más corto y sencillo posible. Como dicen en inglés: KISS (keep it short and simple). Es mejor no intentar decir algo complicado y largo, sino hablar de la forma más concisa posible.

Decir algo pronto Es importante decir algo temprano en la reunión. Intentar ser el primero en hablar. Cuanto más se espera, más nervios hay. Una vez que se haya dicho algo y se ha entendido bien, se irán los nervios y crecerá la confianza para hablar más adelante.

Controlar los nervios Justo antes de la reunión, Learn Hot English aconseja controlar los nervios con unos ejercicios de respiración. Inspirar 3 segundos, mantener el aliento 3 segundos y exhalar 3 segundos durante unas 10 veces para calmarse. O bien, susurrar frases motivadoras para prepararse mentalmente: “I will speak perfect English! / I will make a positive contribution to the meeting”. También es posible tararear para preparar la voz y hacer que suene más segura. Al exhalar, se puede tararear un poco para calentar la voz.

Lenguaje corporal Durante la reunión, es clave mostrar interés y seguridad con un lenguaje corporal positivo y confiado. Learn Hot English recomienda sentarse con la espalda recta, inclinarse un poco para mostrar interés y mantener las manos en la mesa (se dice que la gente se fía más de alguien cuando se ven las manos). Asimismo, aconseja sonreír para mostrar confianza y mantener contacto visual con todos los presentes en la mesa.

Lenguaje útil Otro truco es aprender frases útiles para utilizar en las reuniones. Por ejemplo, el lenguaje para dar opiniones, expresiones para coger el turno, las palabras para interrumpir educadamente, para parafrasear, para agradecer a los demás, para pedir que repitan algo o para reconocer la aportación de otra persona. Todo esto se puede aprender y practicar en las clases de Learn Hot English. Además, siempre es fundamental pensar en dar ejemplos para reforzar los argumentos para hacer que sean más convincentes.

¿Qué hacer si preguntan algo y no se sabe contestar? Si preguntan algo y no se sabe contestar, lo primero que se debe hacer es mantener la calma. Si no se ha entendido bien, se debe preguntar si podrían repetir: “I’m sorry but would you mind repeating that, please? I didn’t quite catch it”. También se podría ganar tiempo al recapitular lo que se ha dicho o preguntado, o se podría dar una respuesta ambigua o borrosa para despistar un poco. Un buen truco es pasar la palabra a otro asistente del equipo. Antes de la reunión, se puede comentar esto con un compañero que tenga más nivel o que sea nativo para utilizarlo como último recurso. Otra alternativa es decir que se va a investigar y que se mandará la respuesta por e-mail, por ejemplo.

En definitiva, asistir a una reunión de negocios en inglés es muy complicado. En Learn Hot English creen que lo mejor que se puede hacer, aparte de lo que se ha mencionado, es practicar en situaciones reales con una buena academia de inglés, para cuando toca de verdad, estar preparado para todo.