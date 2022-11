La fecha del gran cambio de paradigma de Google Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 16:43 h (CET)

El próximo 1 de julio de 2023, Universal Analytics dejará de recoger y procesar datos para dejar paso a Google Analytics 4 (GA4): la nueva versión de la herramienta gratuita de análisis web de Google.

Un gran cambio para cualquier negocio online que no quiera perder sus datos históricos.

La cuenta atrás ha empezado. Concretamente, a partir del 1 de julio de 2023, Universal Analytics dejará de recoger y procesar datos para dejar paso a Google Analytics 4 (GA4). Una nueva propiedad diseñada para el futuro de la medición que pone en juego todos y cada uno de los datos de páginas web.

La medición de Google: 15 años de historia Cada vez que el gigante de Google hace un anuncio, toda la comunidad online tiembla y, más en esta ocasión, en la que se puede perder gran parte del trabajo conseguido hasta ahora. Asimismo, no todo lo que dice Google es apto para todos ni tampoco todos entienden qué suponen sus cambios, ya que normalmente viene cargado de tecnicismos.

Para poder valorar la importancia de este cambio desde una perspectiva global, hay que ir 15 años atrás. En 2006, Google adquiere la empresa Urchin Software Corp., junto con su tecnología Urchin On Demand. El mismo año, se rebautizó el producto como Google Analytics 1. Años más tarde, evolucionó al Analytics clásico o tradicional, Google Analytics 2. En la jerarquía, le sigue Universal Analytics, una nueva versión que sería Google Analytics 3 y, en este punto, llega la actualidad, en la que Google Analytics tiene dos plataformas de medición: Universal Analytics (enfocada a web) y Firebase (enfocada a app). Las dos plataformas tienen capacidades muy distintas: las funcionalidades que tiene una, no las comparte la otra. Esta disparidad ha causado que Google viera necesario crear una nueva versión que lo unificara todo y la que, probablemente, significará el cambio más grande en la historia de la medición: el nuevo Google Analytics 4.

Asimismo, no importa cuál sea el negocio ni el sector, pero cada tipo de negocio tiene sus aspectos clave para realizarlo correctamente. Para un e-commerce, Google Analytics 4 ayudará a conocer todos los datos importantes de una tienda online. Por lo tanto, se podrán tomar las decisiones más acertadas para el negocio. Y si, por el contrario, el modelo de negocio es B2B (business-to-business), la nueva plataforma Google Analytics 4 permitirá analizar el rendimiento de la estrategia de marketing que está trabajando en una web. Se podrán conocer datos de tráfico y performance que ayudarán en la toma de decisiones para el negocio.

GA4: La Guía de las Maravillas. La guía definitiva ¿Y qué mejor manera que entender todo esto que con una ‘guía de locura’? La agencia de marketing digital Estudio34 quiere ayudar a los negocios online en este nuevo camino y se ha sumergido en la ‘locura del país de las maravillas’, como lo hizo Alicia, para interpretar este nuevo paradigma. Y, de ahí, nace GA4: La Guía de las Maravillas. La guía más completa e ilustrativa que explica este gran cambio en la forma de medir y cómo se debe gestionar correctamente esta transición con el fin de evitar perder todos los datos históricos. Gracias a Alicia y a sus amigos, se puede entender un poco más qué supone este cambio, ya que esta clase de información no suele ser fácil de interpretar, entender ni digerir.

Presentación en el Pier 03 junto a Tech Barcelona Asimismo, el próximo martes 15 de noviembre a las 9 h en el Pier 03 de Tech Barcelona tendrá lugar una presentación de la guía a cargo de Ugo Smith, Cofundador & CTO de Estudio34. Cualquier interesado puede inscribirse a través de este enlace.

Empiezan ya a darse bastantes errores a la hora de auditar las propiedades de Google Analytics 4, por lo que Estudio34 deja también una pequeña lectura donde encontrar los 8 problemas (o errores) que posiblemente tenga una propiedad de Google Analytics 4.

Y, después de todo esto, cabe plantearse si el negocio está preparado para esta transición. Si la superguía GA4: La Guía de las Maravillas de Estudio34 no fuese suficiente, como agencia experta en analítica web, ya han empezado a realizar estas migraciones con algunos de sus clientes. De manera que, si con todos estos cambios y novedades, los que van saliendo y los que todavía quedan por implementar, existen dudas, estarán encantados de ayudar y ponerse manos a la obra.



