¿Cómo vender relojes a un precio justo?, por Bonhill

lunes, 7 de noviembre de 2022, 16:13 h (CET)

La venta de relojes, joyas y otras joyas suele ser una decisión difícil de tomar, no solo porque puede estar vinculada a lazos afectivos, sino también porque no siempre resulta fácil dar con el lugar adecuado, que brinde confianza y transparencia, y le otorgue a cada pieza su auténtico valor.

En este sentido, Bonhill es una firma dedicada a la compra de relojes, joyas y diamantes fundada bajo los valores de excelencia, compromiso, confianza, talento e innovación, lo cual le permite ofrecer un servicio de calidad y confianza para quienes deseen vender relojes u otros objetos de valor.

Vender un reloj requiere confianza y seguridad Esta firma especialista en la compra de relojes, joyas y diamantes comprende a la perfección la importancia que conlleva la decisión de vender un objeto de valor de este tipo, motivo por el cual sus expertos brindan a los clientes toda la información sobre su pieza y el mercado para que puedan tomar la decisión adecuada.

En caso de querer vender un reloj, Bonhill compra todo tipo de relojes de lujo, tanto vintage como los modelos más novedosos del mercado. Con gran experiencia en la venta de estos accesorios, llevan a cabo el proceso de forma rápida y fácil. Así, en pocos minutos, el cliente puede concluir la venta directamente en una de las oficinas de la marca o a través de las joyerías asociadas, al mejor precio.

Asimismo, Bonhill se dedica a la compra de diversas marcas, entre las que destacan Patek Philippe, Richard Mille, Audemars Piguet, Rolex, Cartier y Bvlgari, entre otras. Sea cual sea el reloj, los expertos ofrecen atención con la máxima profesionalidad y evalúan la pieza con la mayor precisión. Además, no es necesario disponer de los papeles y la caja para realizar la venta.

¿Cómo opera Bonhill? Con más de 35 años de experiencia y trayectoria en la compra de relojes, joyas y diamantes, este negocio está formado por un equipo de auténticos apasionados del mundo de los relojes y las joyas que conocen la historia de las marcas, sus modelos y sus variaciones, lo cual les permite hacer las ofertas más justas.

Las transacciones pueden llevarse a cabo de manera presencial o virtual, por lo que el vendedor podrá elegir el medio que le resulte más cómodo. En el primer caso, se podrá reservar una cita con uno de los expertos de Bonhill, donde el vendedor recibirá una oferta y el pago de forma inmediata a través de cheque, transferencia o al contado.

En caso de optar por la modalidad online por imposibilidad de ir a sus oficinas, el vendedor podrá informar sobre las piezas que desea vender a través de la línea telefónica, Whastapp o mediante un formulario online desde la página web. Una vez recibida la imagen de la pieza, los compradores realizarán una oferta de compra. En caso de ser aceptada, desde Bonhill enviarán un mensajero, el cual estará asegurado y cuyos gastos correrán totalmente por su cuenta, para que recoja la pieza. Por último, se confirmará el precio final y el vendedor recibirá su pago en menos de 48 horas.

Esta facilidad a la hora de vender relojes y joyas de forma justa es lo que ha convertido a Bonhill es una de las principales opciones de los vendedores.



