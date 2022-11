Tercera jornada de los lunes de Prodesco, proveedor integral para media y alta restauración Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 17:47 h (CET) La distribuidora de alimentación Prodesco y Vinos y cervezas singulares con su servicio de asesoramiento integral y de doble ahorro en la cesta de la compra, cierra hoy lunes 7 de noviembre su tercera jornada con el partner AMANIDA, en su espacio THE KITCHEN AMANIDA, es una empresa familiar fundada en 1960, actualmente en su segunda generación, con presencia internacional operando en más de 20 países de 4 continentes, dedicada a la elaboración de aceitunas, encurtidos y conservas vegetales de alta calidad y diferenciación.

José Luis Simón, Director comercial de la marca Amanida, presentó productos únicos, principalmente Olivas y Encurtidos, que basan su éxito en 3 pilares: las mejores materias primas, ingredientes seleccionados y unos aliños y preparados únicos. Todos se combinan para ofrecer experiencias culinarias sorprendentemente sofisticadas y un increíble ¡Wow! en el consumidor final. Al mismo tiempo, combinan con éxito la tradición, el estilo y la innovación en el desarrollo de productos alimenticios veganos saludables que pertenecen a la conocida "Dieta Mediterránea", declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y vinculada a una forma de vida sana, social y agradable.

Los clientes pudieron degustar Aceituna campesina, Aceituna Kalamata aliñada, Aceituna Gordal 60/80 Verde aliñada, Aceituna Verde aliñada, Cebollitas al Pesto, Cebollitas Braseadas en Aceite oliva virgen, Alcachofa Braseada en Aceite de oliva virgen, Tomate Seco en Aceite, Ajo Blanco, Coctáil con 4 ingredientes (aceituna Gordal verde, aceituna Kalamata, cebollitas y pepinillos), Pepinillo al Té Verde, Piparra Dulce, y Piparra roja aliñada.

Prodesco abre todos los lunes su espacio THE KITCHEN con distintos partners, para que sus clientes puedan ver productos de calidad, de la mano de los creadores de las marcas.

Una experiencia gastronómica inolvidable, en el showcooking del espacio THE KITCHEN, en sus nuevas instalaciones del GRUPO PRODESCO (Calle Albañiles, 8 -Sector 5 Industrial oeste de Pinto), con más de 25.000 m2 de los cuales, 6.000 m2 están dedicados al almacenamiento de producto seco, 2500 m2 de frío positivo y negativo con productos refrigerados y congelados gourmet, tanto nacionales como importados.

