Josep Llurba, galardonado con el premio Xènia Martínez que otorga la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE)

La gala de entrega de los X Premios ATRAE se celebra en València el próximo 12 noviembre a las 12:00 horas, en el Centre Octubre de Cultura Contemporània Josep Llurba Naval ha sido galardonado este año con el Premio Xènia Martínez por su extensa y magnífica trayectoria como traductor y ajustador audiovisual, por su labor docente, por su papel importante en la fundación de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) y por haber sido presidente durante varios años en los que ha defendido los derechos y la visibilidad de esta profesión, además de hacer llegar el oficio de traductor a las masas.

Josep Llurba estudió Traducción e Interpretación y trabaja como traductor audiovisual autónomo desde 1991. Colabora con distintos estudios de doblaje y subtitulación, para los que ha traducido al castellano series de televisión y numerosos largometrajes. Desde 1995, está homologado por Televisió de Catalunya para traducir películas y series de televisión al catalán. También ejerce de profesor de la asignatura de Doblaje en el Máster oficial en Traducción Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Entre las últimas películas que ha traducido para doblaje figuran títulos como El último duelo, El poder del perro, No mires arriba, El callejón de las almas perdidas y Thor: Love and Thunder. Su trabajo en El gran hotel Budapest, junto con la adaptación de Gonzalo Abril, le valió el galardón a la Mejor traducción para doblaje de película estrenada en cine en los III Premios ATRAE.

El traductor catalán recibirá su galardón en la entrega de los X Premios ATRAE que se celebra el próximo sábado, 12 de noviembre, a las 12:00 h. en el Centre Octubre de Cultura Contemporània en Valencia.

Además de Josep Llurba, ATRAE dará a conocer los ganadores en las distintas categorías durante la celebración de la gala. Un jurado formado por cinco expertos, algunos de los premiados de la edición anterior, expertos académicos y miembros del sector, serán los encargados de determinar los ganadores entre los siguientes finalistas:

A mejor traducción y adaptación para doblaje de largometraje para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Cazafantasmas: Más Allá. M.ª José Aguirre de Cárcer (traducción) y Rafael Calvo (adaptación)

Oslo. Elena Jiménez Moreno (traducción) y Miguel Ángel Montero (adaptación)

Ron da error. Iria Domingo (traducción) y Amparo Valencia (adaptación)

A mejor traducción y adaptación para doblaje de serie para TV, DVD o plataforma en línea

Mare of Easttown. Dani Solé (traducción) y Antonio Lara (adaptación)

Solar Opposites (T2). Beatriz Pérez Porcel (traducción) y Antonio Villar (adaptación)

Succession (T3). Álvaro Méndez (traducción y adaptación) y Joan Mateu (adaptación)

A mejor subtitulación de largometraje para cine, TV, DVD o plataforma en línea

A descubierto. Guillermo Parra (traducción) y Soledad Etchemendy (revisión)

No mires arriba. Pablo Fernández Moriano (traducción)

tick, tick… Boom! Victoria Díaz Hernández (traducción) e Iván Fraile Ramos (revisión)

A mejor subtitulación de serie para TV, DVD o plataforma en línea

Halston. Raquel Uzal Gómez (traducción)

El método Kominsky (T3). Guillermo Parra (traducción)

Solo asesinatos en el edificio (T1). Marta Aulet (traducción) y Paco Bravo (revisión)

A mejor traducción y adaptación para voces superpuestas en cine, TV, DVD o plataforma en línea

En la cocina con Paris Hilton. Patrícia Bautista (traducción) y Pep Orra (adaptación)

Dulce ingeniería. Anabel Martínez (traducción) y Carlos Benedí (adaptación)

The Movies That Made Us (T3). Nacho López y Yeray García (traducción) y Antonio Abenójar Moya (revisión)

A mejor guion de audiodescripción de obra para cine, DVD, TV o dispositivo móvil

La casa de papel (T4). Marta Aguilar Vicario

El juego del calamar. Marta Navas y Florencia Romero

Tenet. África Egido Barroso

A mejor subtitulado para sordos de obra para cine, DVD, TV o dispositivo móvil

Las consecuencias. Ascen Martín

Érase una vez en Euskadi. Gregorio Galindo

Maricón perdido. Marta Navas

A mejor traducción de videojuego para consola, PC, web o dispositivo móvil

Bravely Default II. Aurora Martínez-Esparza Ramírez (traducción y revisión principal) y Diana Díaz Montón y Beatriz Esteban Agustí (traducción y revisión)

Life Is Strange: True Colors. Raquel Uzal Gómez

Marvel’s Guardians of the Galaxy. Abel Funcia Santaella, Elías Pastoriza Vila, Carlos Enrique Velasco Vaamonde y María Garrido de Vega (traducción) y Ana Pérez Manglano (revisión)