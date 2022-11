DRX derrota a T1 y se proclama campeón de Worlds 2022 en una final épica a cinco mapas

Patrocinada por MastercardTM, la ceremonia de apertura reunió a iconos como Lil Nas X y Jackson Wang. Por primera vez, la final fue co-streameada por cinco grandes streamers, incluido Ibai, que obtuvo picos de medio millón de viewers simultáneos en Twitch. Tiffany´s fue la responsable del nuevo diseño de la Copa del Invocador. El partido enfrentaba al veterano Faker -tres veces campeón mundial- y su ex compañero de instituto ‘Deft’, que se llevó su primer título mundial tras 10 años de trayectoria Worlds 2022 pasará a la historia para muchos aficionados como uno de los mejores mundiales de League of Legends. La emoción en todas las partidas y la narrativa de una final que enfrentaba a dos compañeros de instituto (Deft y Faker), han convertido este torneo en uno de los más impredecibles e igualados que se recuerda. Más de 14.000 personas (todas las entradas vendidas) abarrotaron el Chase Center.

Asimismo, el campeonato pasará a la historia de Riot Games por ser el primero con costreaming en español en unas finales. Los espectadores pudieron ver la final en el canal de Ibai Llanos, que narró todas las partidas junto a Sergio «Knekro» García, Alejandro «Kuentin» Cotrina y Javier «Elyoya» Prades.

El evento comenzó con una ceremonia de apertura espectacular, presentada por MastercardTM. Una actuación llena de recursos técnicos y visuales para acompañar a los artistas con algunos de los campeones de League of Legends como K’Sante, Kai’Sa, Lux o Pyke. Con más de 65 cámaras, un anillo central con 1344 paneles y un peso total de unos 195.000 kilos. Louis Leibfried y Edda Hayes fueron los primeros artistas en subirse al escenario, tras ellos llegó Jackson Wang y, finalmente, la canción de estos Worlds 2022, STAR WALKING, interpretada por Lil Nas X.



La ceremonia de apertura dio paso a las presentaciones de los jugadores, donde el público del Chase Center dejaba claro su predilecto: Faker. T1 llegaba como favorito para levantar el nuevo trofeo de Riot Games, creado en colaboración con Tiffany & Co, pero DRX no estaba dispuesto a desaprovechar esta oportunidad.



El conjunto de Deft entraba en la final un poco dormido y lo pagaron en un primer mapa espectacular de T1. DRX no tuvo ninguna opción en este partido, ya que se topó con un Choi "Zeus" Woo-je muy entonado con Yone que desequilibró mucho el mapa a favor de T1.



La segunda partida empezó de la misma forma, con un T1 arrollador que parecía que se iba a llevar el 2-0 muy fácil. Sin embargo, DRX se despertó y consiguió ganar un mapa muy igualado que duró más de 45 minutos y se decidió por pequeños detalles.



DRX llegó al tercer mapa con mucha más tranquilidad tras haber demostrado que eran capaces de pelear esta final. La partida empezó bien para ellos y mantuvieron el dominio hasta que Mun "Oner" Hyeon-jun, jungla de T1, y Lee "Gumayusi" Min-hyeong, tirador de T1, robaron dos barones que terminaron de decantar la partida para su equipo.



En la cuarta partida la igualdad se rompió y DRX firmó un mapa casi perfecto de principio a fin para poner al estadio en pie y forzar un quinto mapa en unas finales de Worlds. Todos los ojos estaban puestos en Faker y Deft, ya que ambos estaban a una partida de levantar el trofeo.



El quinto mapa empezó con una fase de picks y bans que dejó algunas sorpresas: Bardo y Hecarim para DRX, y Gwen para T1. La partida fue de las más igualadas de la final, otra vez por encima de los 40 minutos de duración y con oportunidades de victoria para los dos equipos. DRX parecía tener la partida controlada, pero otro robo de barón antológico de Lee "Gumayusi" Min-hyeong con Varus equilibró las fuerzas. Todo se decidió en una pelea en el dragón anciano en la que Faker y Zeus intentaron hacer teleport a la base enemiga y acabar la partida, pero DRX llegó a tiempo para defender y fueron ellos quienes consiguieron destruir el nexo enemigo.



Deft ya tenía su ansiado título. Su primer mundial tras 10 años como profesional y muchas decepciones en Worlds. Lo ha conseguido en una temporada en la que DRX entró como sexto a los playoffs de la LCK y llegó como el cuarto equipo coreano a Worlds 2022, partiendo desde el Play-In. A pesar de eso, han mostrado su mejor nivel en el momento oportuno, y han sido el mejor equipo de un campeonato para la historia.

"Hoy me di cuenta de que no importa si yo soy el mejor jugador del mundo, lo que importa es que nuestro equipo sea el mejor equipo del mundo… y hoy lo fuimos", destacó Deft tras la final.



Hwang "Kingen" Seong-hoon, top de DRX, fue elegido MVP de la final tras una actuación impresionante. "Durante la temporada no he jugado al nivel que me gustaría, he tenido muchas dudas durante las partidas, pero al llegar a Worlds, nuestro entrenador Kim "Ssong" Sang-soo me dijo que si dudaba estaría más cerca de la derrota y eso me ha ayudado durante este torneo a ser más agresivo", explicó Kingen al recibir el trofeo de mejor jugador.

Por su parte, Faker, comentó en la rueda de prensa tras el partido: "Les dije a mis compañeros que hicieron un gran trabajo, y aunque terminamos siendo subcampeones hay muchas cosas que aprender de eso".



