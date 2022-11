Ecommerce Awards galardona a Fútbol Emotion como Mejor eCommerce 2022 de España

Éxito total en la decimotercera edición de los premios, con 180 empresas participantes, más de 380 inscripciones en todas las categorías (un 15% más respecto al año anterior) y con una gala de más de 140 asistentes de las marcas participantes, patrocinadores y jurados. PcComponentes, Cablepelado, Carmina, Promofarma y MundoAlfombra, fueron otras de las compañías premiadas en los galardones Por decimotercer año consecutivo y en una ceremonia celebrada en el Espacio Truss del Wizink Center de Madrid, que también se emitió vía streaming en los canales de YouTube y Twitch de Marketing4eCommerce; la organización de los Ecommerce Awards España ha anunciado este jueves 3 de noviembre a los ganadores de los premios a las mejores empresas y expertos del sector digital de 2022, en reconocimiento a sus méritos y buenas prácticas en el desarrollo de estrategias disruptivas e innovadoras para el impulso y transformación de sus compañías y la economía digital española.

La ceremonia, que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para el sector eCommerce en España, ha contado con una concurrencia de más de 140 asistentes, entre ellos las marcas participantes, patrocinadores y jurados, que no se quisieron perder el evento del año para la industria; y ha reconocido a Fútbol Emotion como el "Mejor Ecommerce de 2022" en España.

"Es un premio que hace muchísima ilusión desde siempre, por haber trabajado mucho", comentó Sergio Martinez, web designer de Fútbol Emotion.

En esta edición, los premios contaron con 180 empresas participantes y más de 380 inscripciones en todas las categorías, superando así en un 15% al año anterior.

Los premios "Ecommerce Awards España 2022" se entregaron a las empresas vencedoras en cada una de las siguientes categorías:

"Mejor eCommerce 2022" de España: Fútbol Emotion La empresa fue reconocida con el premio al mejor entre los mejores por su alta especialización y por ser una vertical referente en su sector, que no solo vende productos sino todo un conocimiento del sector, además del crecimiento constante en los últimos años y por el gran volumen de pedidos y buenos ratios de conversión.

Recogió el premio Sergio Martínez, web designer de Fútbol Emotion

"Mejor Campaña de Marketing para eCommerce": PcComponentes Premiando a la primera campaña de marca, a la que el jurado definió como "redonda", ya que todas sus piezas encajaban a la perfección, trasladando toda la esencia de la marca y ayudándola a "conseguir mucha más notoriedad, si cabe".

Recibió el premio Alicia Vicente, Brand and communications manager de PcComponentes

"Mejor Integración Omnicanal": Castañer Para otorgar este premio, el jurado ha determinado qué empresa ha sabido combinar mejor su presencia en distintos canales para maximizar su negocio. Es por esto que, la integración total de stocks, pedidos y clientes en sus distintos canales de venta, la apertura de «pop-up stores» o el incremento del 35% de las ventas totales online, entre otros motivos, le han valido a Castañer para alzarse con este galardón.

Recibió el premio Mercedes Fevre, miembro del jurado que recogió el galardón en nombre de la marca

"Mejor Estrategia de Internacionalización":Carmina Recogió el premio José Luis García, Director del área de Madrid en Carmina. Durante su discurso resaltó el trabajo conjunto de todo el equipo de la empresa, que les ha traído hasta aquí.

"Mejor Marketplace Native Brand": Cablepelado Cablepelado se convierte en el primer ganador de esta nueva categoría, destacando como marca nacida al amparo de un marketplace y que ha logrado impulsar su proyecto digital gracias a este punto de partida. Desde su nacimiento en Amazon España en 2017, esta tienda de electrónica, bricolaje y papelería ha presentado una evolución imparable, contando ahora con presencia en Alemania, Francia e Italia y con una media de 4.000 pedidos diarios.

Recibió el premio Carlos Fernández, Co-founder & CEO de Cablepelado

"Mejor MarketPlace": Promofarma Este marketplace ha recibido este reconocimiento gracias a su visión y evolución.

Recibió el premio Rafael Díez, Head of SEO & Catalog de Promofarma

"Mejor eCommerce Sostenible": Ametller Origen Este eCommerce ha sido reconocido por cuidar de forma activa para que su actividad tenga el menor impacto negativo posible en el medio ambiente. El jurado ha identificado todos los gestos y acciones reales que Ametller Origen integra en su proceso en pos de la sostenibilidad.

Recibió el premio Iván Romera, ecommerce manager de Ametller Origen

"Mejor rookie eCommerce": El asador en tu casa El Asador en casa es el ejemplo perfecto de cómo con un buen producto y una oferta bien ideada se puede escalar, aumentando su facturación un 182% desde 2021 a agosto de 2022.

Recibió el premio Inma Arjona de ecommerce Queraltó en representación del ganador

"Mejor eCommerce Pequeño": Mundoalfombra Gracias a su esfuerzo y dedicación, esta empresa familiar dedicada a la venta de alfombras se ha posicionado en el mercado, llegando a competir con los gigantes del sector, y sin perder la calidad ni quitar el foco de sus orígenes.

Recibió el premio Manuel Mas, Director de marketing y tecnologías de Mundoalfombra

"Mejor eCommerce Mediano": Atmósfera Sport Esta categoría está destinada a reconocer el trabajo de aquellos eCommerces que ya han dado los primeros pasos, pero que aún les queda camino por delante para crecer en un sector que es cada vez más competitivo y requiere de enormes esfuerzos para lograr distinguirse del resto.

Recibió el premio Álvaro Llorenç, Ecommerce &Digital Business Director en Atmosfera Sport

"Mejor directiv@ del año": Anna Boldú (CEO and co-founder dePlatanomelon) Boldú se mostró emocionada por el reconocimiento y por lo que supone para su marca y sector, "con un propósito muy claro, romper tabúes y mostrar que la sexualidad es parte de la salud del día a día". Además, señaló que "no hay directivo o directiva sin equipo, por lo que este premio es de todos vosotros".

Todos los formularios recibidos en tiempo y forma fueron valorados por los 39 miembros que conforman el jurado, entre los que se encuentran profesionales de reconocido prestigio en el sector como Alejandro Doncel, CEO de Kschool, Allan Chung, Head of Sales & Marketing de VTEX, Ana Pujana, Product Owner de Motive, Carlos Sánchez, Director comercial de Paycomet, Carmen Álvarez, Marketing Manager Iberia de Channable, Chus Naharro, Consultora y podcaster, Clara Soler, Consultora especializada en Marketing Digital, Cristina Jover, Consultora especializada de Sentido Comunicación, Emilio Márquez, CEO del club de debates y negocios La Latina Valley, Félix Pascual, Head of New Business de Digital 1to1, Jaime Mesa, Consultor eCommerce & No-Code, Javier Valero, Director General de Celeritas, Joan López, Regional VP-Iberia de Mirakl, Jonathan Rambal, General Manager Southern Europe de Checkout.com, Jordi Ordóñez, Consultor ecommerce, ponente y formador, José Antonio Bretones, Director de Crecimiento Internacional de la Empresa y Estrategias de Comercialización del ICEX, José Carlos Cortizo, CMO & Partner de Product Hackers, José Fernández- Álava, Director General de la Asociación de Directivos de Comunicación – Dircom, José María Baños, Partner IP de RSM, José María Ortiz, Director Comercial de Logisfashion España, Llorenç Palomas, CMO de Doofinder, Mar Villanueva, Business Development Directo spain en So Cloz, Mª Ángeles Rodríguez, Subdirectora General de Apoyo a la Competitividad del Pequeño Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, María Lázaro, Directora General de la Asociación Española de la Economía Digital – Adigital, Marta García, Head of MidMarket Spain and Portugal de Adyen, Mercedes Estrada, CMO de Aplazame, Mercedes Fevre, Consultora, ponente y formadora con ocho años de experiencia en Amazon, Michela Toffali, Chief Marketing Officer Europe de Retail Rocket, Miguel Delgado, Senior Account Executive Spain de Sendcloud, Mónica González, Country Manager de AxiCom, Niels Berg, VP Sales en SeQura, Nuria Castro, New business Director de Tandem Up, Pablo Renaud, Director Académico de M4C Academy, Pol Rodríguez, Co.Founder de Mumbler, Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain, Sergio Simarro, Asesor de MArketing digital & Chief Revenue Officer (CRO) en MagnifiCRO, Soraya García, Directora General Iberia & Latam en Grow by Tradedoubler., Tiziana Tallaro, Directora General de Confianza Online, Rubén Bastón, Director de Marketing4eCommerce, actuará de Presidente del jurado con voz pero sin voto.

Club Ecommerce y Marketing4eCommerce han vuelto a colaborar un año más en la organización de estos premios.

Esta nueva edición cuenta con el apoyo imprescindible de sus patrocinadores. Los Gold Sponsors: Adyen, la pasarela de pagos elegida por eCommerce líderes a nivel internacional; Motive, el buscador para eCommerce que respeta la privacidad de tus clientes; y SeQura, el método de pago aplazado para eCommerce.

Así, la herramienta de pagos Aplazame; la solución logística Celeritas; la herramienta de gestión de feeds para eCommerce Channable, la plataforma unificada de pagos Checkout.com; el equipo de asesoramiento legal para empresas RSM; el proveedor de servicios de pago Paycomet; la plataforma de gestión de envíos Sendcloud; la plataforma de marketing de afiliación Grow by Tradedoubler, y la plataforma de comercio digital Vtex serán los Silver Sponsor.

Y finalmente los Bronze Sponsors serán: Doofinder, el buscador inteligente para ecommerce; Kraz, la consultora analítica que combina datos, tecnología y ciencia para construir soluciones creativas a problemas de información complejos; Logisfashion, la compañía de logística textil que ofrece soluciones omnicanal a lo largo de toda la cadena de suministro; Mirakl, plataforma para marketplaces; Retail Rocket, la plataforma de personalización y retención de clientes; y SoCloz, plataforma omnicanal al servicio del comercio unificado.

Se puede descargar la infografía en el siguiente LINK