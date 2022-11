El Edificio Multiusos del Hospital Zendal impulsa su inteligencia y eficiencia gracias a Johnson Controls Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 17:04 h (CET) Johnson Controls (NYSE: JCI), líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, ha trabajado en el Espacio Multiusos, compuesto por el laboratorio regional, el gabinete de crisis, Summa 112 y la sala de prensa Construido en sólo tres meses y disponiendo de tres pabellones de 10.500 metros cuadrados cada uno, el Hospital Zendal, cuya infraestructura da soporte a toda la red hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud, cuenta con 1.056 camas en total. Con la UCI más avanzada de la Comunidad de Madrid, el hospital posee 1.008 camas de hospitalización organizadas modularmente en torno a controles de Enfermería y 48 camas para UCIs, de las cuales 16 son de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios.

Johnson Controls gestiona la climatización del Edificio Multiusos con una enfriadora YORK Amichi™ Model YMPA0260 que suministra agua fría al edificio para la gestión de las temperaturas en caso de fallo del anillo. También da soporte a este cuando no se genera la producción necesaria para poder mantener la temperatura del Laboratorio, priorizando este contra el resto del edificio y limitando la demanda del edificio para evitar que el laboratorio aumente su temperatura.

Johnson Controls instaló el sistema de gestión de edificios Metasys para controlar la iluminación, el aire acondicionado, la electricidad y el consumo en todos los espacios del edificio polivalente. El trabajo pudo realizarse gracias al proyecto en conjunto con el grupo Urvios, el estudio de arquitectura Aidhos Arquitect y la dirección del Hospital Zendal. Todo el proyecto se ejecutó de forma acelerada en sólo dos meses.

"El objetivo de Johnson Controls fue poder ayudar al Edificio Multiusos del Hospital Zendal en el control y automatización inteligente a través de un sistema de gestión de edificios (BMS) centralizado", comentó José Luis Damián de las Heras, Country Manager Canal Indirecto España y Portugal. "A diferencia de otros entornos, el ecosistema crítico de un hospital necesita de infraestructuras eficientes y con una elevada calidad del aire interior que, a la vez que ayudan en el correcto rendimiento del edificio y gestión de su energía, proporcionan bienestar y aire limpio a sus ocupantes".

Un proyecto contra reloj

El reto del tiempo fue el mayor desafío para la creación de este proyecto: con apenas tres meses, Johnson Controls trabajó en conjunto con el Hospital Zendal para construir un Edificio Multiusos modular que debía albergar diversos usos que en un principio no estaban completamente definidos. "El proyecto comenzó en julio de 2020 y debíamos terminarlo a finales de noviembre de 2020. No se pudo dar ni un paso atrás y esa fue nuestra principal motivación: se diseñaba y construía, sin posibilidad de revisión. La excelencia debía ser la máxima",comentó Antonio Ocaña, arquitecto de Aidhos Arquitect.

El edificio, que cuenta con más de 10.500m, se construyó en un plazo menor a 100 días. Entre sus principales características, se destacan la modularidad y la flexibilidad para adaptarse a los distintos usos, además de la capacidad camaleónica para configurar diversos espacios dentro del establecimiento.

Metasys: el sistema de gestión de edificios

Johnson Controls ha trabajado durante la pandemia del COVID-19 con el fin de aportar la domótica y gestión de instalaciones necesaria para generar diversos escenarios, permitiendo el control absoluto.

"El Hospital Enfermera Isabel Zendal consta de varios módulos o edificios que están conectados por un anillo térmico. Existe una producción común para todos los edificios tanto de frío como de calor. La potencia térmica de los equipos en frío es superior a 1000 KW y tan solo existe un equipo con capacidad de 800 KW. En épocas de entretiempo baja mucho la demanda y tan sólo está operativo este equipo, y la potencia es justa para mantener la carga del Edificio Multiusos. Por ello se ha montado una enfriadora de apoyo modular YORK Amichi™ Modelo YMPA0260 con Kit Hidrónico. Este equipo tiene la capacidad necesaria para subenfriar el agua que abastece el anillo y conseguir la temperatura de suministro necesaria en el edificio", comentó Daniel García Santos, Responsable Comercial Partners zona Centro – Sur España.

De esta manera, el Edificio Multiusos cuenta ahora con Metasys /BMS, un sistema fácil de usar que une los sistemas de HVAC e iluminación en una sola plataforma. Las funciones innovadoras como la detección y clasificación de averías, el panel de control de ciberseguridad y el hardware de última generación, ayudan a mejorar la productividad del equipo, reducir el riesgo y aumentar la eficiencia del edificio. Así, se podrá impulsar un 50% o más en la mejora de la eficiencia energética y las correspondientes emisiones de carbono, ayudando a alcanzar los objetivos de descarbonización y energía renovable y a perseguir el liderazgo neto cero.

Ahora, el Hospital Zendal conseguirá una gran eficiencia del Edificio Multiusos al integrar el sistema de climatización, iluminación y protección de incendios del edificio permitiendo la gestión de todos ellos a través de la plataforma Metasys, que puede tomar decisiones más inteligentes y seguras, y al mismo tiempo, aumentar el confort, la seguridad y la productividad de los ocupantes del edificio.

"Metasys nos permite cumplir, e incluso superar, las expectativas de nuestros clientes creando entornos de calidad, gestionando la energía de sus edificios y maximizando la eficiencia de su consumo mientras les ayudamos a ahorrar costes. Ahora, el Edificio Multiusos del Hospital Zendal podrá controlarlo todo: la iluminación, las persianas, integrando la electricidad y los consumos. Además, para poder tener un control de la calidad del aire en todo el edificio, se han utilizado los controladores de nueva generación de caudal de volumen variable. Todo esto se recoge a través de Metasys. De esta manera hacemos posible el objetivo último de Johnson Controls: crear edificios inteligentes que fomenten mundo más seguro y sostenible. En el Zendal también se ha creado un laboratorio para enfermedades altamente infecciosas que tiene que tener un control muy exhaustivo de las presiones y de las sorbrepresiones que hay, para que no se escapen las bacterias. Hemos elegido sensores de presión diferencial, pantallas táctiles informativas (TAD) y los controladores de presión variable para poder hacer esa gestión", comentó José Luis Damián de las Heras de Johnson Controls.

"Las instalaciones centralizadas de BMS es de las más complejas que existen dentro de las instalaciones de un edificio, ya que debe coordinar el funcionamiento conjunto de todos los elementos", comentó David Jimenez Toledano, Jefe de instalaciones Grupo Urvios. "Gracias al desarrollo de Johnson Controls, los hospitales que implementen nuestras soluciones contarán con tecnología de punta que impulsa la inteligencia y eficiencia del edificio, dando soporte a entornos críticos en los que las vidas de los pacientes, médicos y personal sanitario está en juego", concluyó el ejecutivo.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 7.532 € en Baleares gracias a la Ley de Segunda Oportunidad Tercera jornada de los lunes de Prodesco, proveedor integral para media y alta restauración Blue Diamond Resorts revela su nuevo resort Hideaway at Royalton en Montego Bay 350 empresas españolas entre las mejores del mundo en el sector de las bodas, Premios ZIWA Zankyou Josep Llurba, galardonado con el premio Xènia Martínez que otorga la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE)