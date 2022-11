Las claves de la nueva Ley de Startups recién aprobada por el Congreso, en BIGBAN Investors Congress Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 16:00 h (CET) Crear sinergias, impulsar la creación de empresas sostenibles e innovadoras, compartir las últimas tendencias en el mercado, promocionar nuevos modelos de innovación abierta y atraer capital extranjero, son los objetivos de este congreso. BIGBAN Investors Congress se inaugurará el día 23 de noviembre con la "Noche de la inversión privada 2022", donde se hará entrega de los premios BIGBAN y se contará con el conocido emprendedor Pablo Fernández, que es inversor en más de 60 startups El análisis y explicación de la nueva Ley de Startups aprobada la semana pasada por el Congreso, y que entra en vigor el próximo mes de enero, será uno de los ejes temáticos de la octava edición de BIGBAN Investors Congress, el congreso de inversión privada en startups que se celebra los días 23 y 24 de noviembre en Valencia.

Para Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups y ponente en el congreso, esta ley "es el principio de un cambio a mejor en las políticas públicas para impulsar el emprendimiento y la innovación en nuestro país". La ley, entre otras cuestiones, simplifica los trámites administrativos, da incentivos fiscales a los inversores y emprendedores, y contempla medidas para atraer y retener al talento digital.

Por su parte Alberto Andújar, gerente de BIGBAN Inversores Privados, la asociación de carácter nacional que promueve el congreso, celebra la aprobación de esta ley que llega en un momento en el que "la flexibilidad administrativa y el incentivo a la inversión suponen un factor determinante para dotar de robustez a las startups en un contexto recesivo". Así, destaca el marco perfecto para generar sinergias de inversión que supone BIGBAN Investors Congress, "donde cada año se dan cita los principales agentes de la inversión en startups. No somos un congreso de multitudes, somos un congreso donde acuden los managers y los partners, y eso hace que muchas de las conexiones que se fraguan acaben convirtiéndose en deals".

Programa

El programa de BIGBAN Investors Congress, quecuenta con el apoyo de CaixaBank, Wayra, BME, Aktion Legal,Invest In Valencia y la Cámara de Valencia, se celebra en las instalaciones de la consultora estratégica Zeus, situadas en La Marina. Se compone de distintas conferencias magistrales, paneles de discusión y salas temáticas especializadas, donde se abordan cuestiones fundamentales para el sector.

El inversor y mentor de startups Javier Megías, expondrá la situación y tendencias del ecosistema inversor, mientras que el "business angel" y Managing Partner de Eoniq Fund Tom Horsey, ofrecerá a los asistentes junto al doctor David Gálvez, profesor de la Universidad de Sevilla, una visión de la situación macroeconómica, del futuro inmediato y de la incertidumbre económica que existe en estos momentos. Para Horsey, las startups ágiles, eficientes en el uso de capital y digitales serán las ganadoras: "estamos viviendo un momento dulce dentro del ecosistema y los gobiernos tienen que dar todas las facilidades posibles para que las empresas vayan a la velocidad de la luz".

Otra temática de gran interés sobre la que se reflexionará en BIGBAN Investors Congress será la necesidad o no de resetear el ecosistema inversor. Así, Luis Martín Cabiedes, inversor referente en el mundo tecnológico, conversará junto con Eduardo Díez Hochleitner, cofundador y presidente del fondo de inversión Samaipata, sobre si las nuevas startups están viviendo de sus clientes, como debería ser, o de sus inversores; y si se están financiando correctamente con dinero público, o si estas nuevas empresas son productos financieros.

La desinversión y exits de las startups será otro de los asuntos que se trate en el congreso con especialistas como Clara Pombo, inversora y Directora Corporativa Clarke Modet, Sonia Fernández, socia en la firma Kibo Ventures, Ramón Blanco, CEO y co-fundador Bewater Funds y Jesús Gonzalez Nieto-Márquez, Director Gerente de BME Growth.

Por último, el conocido inversor privado René de Jong, debatirá las "reglas del juego" sobre la relación entre "business angel" y fondos de capital riesgo.

Noche de la inversión privada 2022

BIGBAN Investors Congress se inaugurará el día 23 de noviembre con la "Noche de la inversión privada 2022", en el recinto deCaixaforum, donde se hará entrega de los premios BIGBANen sus diferentes categorías: Mejor trayectoria inversora, Startup que más ha seducido a los inversores, Mujer del ecosistema inversor, Persona destacada del sector, Corporate Venture destacado del año y Venture Capital destacado del año.

La apertura oficial será a cargo de Victoria Majadas presidenta BIGBAN Inversores Privados, que dará la bienvenida a los asistentes, para posteriormente ceder el testigo a Pablo Fernández. El conocido emprendedor que, además de tener 5 Récords Guinness en natación de aguas abiertas, es inversor en más 60 startups, individualmente y como socio de un fondo de ex alumnos de Harvard.

