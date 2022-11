¿Comer virtualmente? Las empresas de alimentación desembarcan en el metaverso Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 14:35 h (CET)

Desde poder estar en un restaurante en casa y conectar con otros en una mesa de realidad virtual, hasta visitar un mercado agrícola digital. El «hambre» del metaverso no conoce límites y por eso las tecnologías que sustentan esta realidad virtual están empezando a dar forma a un nuevo camino en el mundo de la gastronomía.

Sin ir más lejos, este año tuvo lugar una de las primeras cenas que se celebraron en el metaverso. La iniciativa fue española y con ella se pretendía conectar el mundo de la gastronomía y la blockchain a través de una experiencia gastronómica digital. En esta cena virtual se seleccionaron cinco NFT que varios chefs transformaron en platos del mundo real para consumirlos durante la cena.

Este hecho no queda aquí, ya que importantes empresas alimentarias han comenzado a posicionarse en entornos virtuales presentando solicitudes de marca para el metaverso y tokens no fungibles (NFT).

En 2023 las empresas de alimentación generarán en el metaverso ingresos equivalentes a dos veces el PIB de España El mes pasado, una importante marca de hamburguesas norteamericana presentó una solicitud para poder operar una tienda minorista en línea con productos virtuales, como alimentos y bebidas, para su uso en mundos virtuales en línea.

Esto no es un hecho aislado, ya que muchas compañías están viendo una oportunidad real de mercado. Precisamente, el último informe económico McKinsey sobre el sector del retail y la alimentación estima que, en 2030, ambos sectores generarán ingresos equivalentes a dos veces el Producto Interior Bruto de España en el metaverso.

El metaverso: un buen escaparate Los expertos en el metaverso sostienen que las compañías alimenticias, a través de este espacio virtual, tienen la oportunidad de poder generar ventas que en el mundo físico no podrían.

Por ejemplo, las empresas pueden practicar el window-dressing, lo cual les permite mostrar sus productos para generar la demanda y provocar que el consumidor vaya a la tienda física a comprar. Es una forma de generar espacios íntimos entre el usuario y la marca, donde poder dar a conocer sus productos de forma original y cómoda.

Carlos Aránguez, director del bufete Aránguez Abogados y fundador de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, explica que el metaverso es un entorno virtual inmersivo, colectivo e hiperrealista que supone un paso adelante en la interacción social y que también supone una oportunidad para agudizar los sentidos y consumir contenidos.

El letrado Aránguez, cuyo despacho tiene sede en el metaverso, cree que este espacio virtual es idóneo para entender el comportamiento del consumidor. “Cuando un cliente visita una tienda física está condicionado por el entorno y los dependientes. En el metaverso no tiene esa presión”. Plantea que esto va a permitir a las compañías obtener en tiempo real información muy valiosa sobre el consumidor que, quizá, no hubieran detectado en el mundo físico.



