¿Por qué la Interpol está formando a sus agentes para vigilar el metaverso?

lunes, 7 de noviembre de 2022, 14:28 h (CET)

Tanto el metaverso, como el mundo físico, no son lugares fuera de peligro. Cuanta más gente empieza a formar parte de esta realidad virtual, más aumentan las probabilidades de que surjan los problemas. Es por eso que las principales agencias de seguridad del mundo están comenzando a poner el foco en este mundo virtual.

Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre durante la 90ª Asamblea General de Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), celebrada en Nueva Delhi, la India, la agencia de seguridad reconoció que ya estaba entrenando a sus agentes para vigilar el metaverso.

Esta agencia se toma muy en serio el metaverso porque, tal y como declaró durante el evento su secretario general, «para muchos, el metaverso parece anunciar un futuro abstracto, pero las cuestiones que plantea son las que siempre han motivado a Interpol: apoyar a nuestros países miembros en la lucha contra la delincuencia y hacer que el mundo, virtual o no, sea más seguro para quienes lo habitan».

Un metaverso para agentes de la Interpol La Interpol ahora tiene su propio metaverso. Tal y como señalaron los altos cargos de la agencia de seguridad, han diseñado un mundo virtual específicamente “para la aplicación de la ley».

En este espacio virtual, los agentes pueden interactuar entre sí a través de sus avatares personalizados. También pueden asistir a formaciones de investigación forense inmersiva y recibir entrenamiento para adquirir capacidades policiales, con el fin de combatir los actos criminales que pudiesen cometerse en el metaverso.

Durante esta asamblea, la Interpol hizo una demostración de cómo sería su modus operandi. Para eso impartieron un curso sobre verificación de documentos de viaje e inspección de pasajeros en el metaverso. Tras la formación, los agentes fueron transportados a un aeropuerto virtual donde pusieron en práctica lo aprendido en un puesto de control fronterizo virtual.

Carlos Aránguez: “Las agencias de seguridad deben tomarse en serio el metaverso” Carlos Aránguez, director del bufete Aránguez Abogados y fundador de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, señala que el metaverso está dando sus primeros pasos y no está exento de desafíos. “Las estafas de ingeniería social, el extremismo violento y la desinformación son problemas que están a la orden del día. Por no olvidar los delitos contra menores, el robo de datos, el fraude financiero y el acoso”.

El letrado sostiene que todo esto ya existe en internet y que probablemente en un futuro cercano también tenga presencia en el metaverso. Por eso cree que “sería un error” que las agencias de seguridad no se tomasen en serio esta nueva tecnología.

No obstante, el letrado Aránguez apunta que, evidentemente, el campo de acción de las agencias de seguridad ha de estar supeditado a lo que dicta la ley. Entiende que todavía no están claras las equivalencias entre los delitos del mundo real y los del mundo virtual. “¿Qué pasaría si se amenaza a alguien en el metaverso? ¿Cómo se castiga al avatar que comete el delito? ¿Esta persona podría ser juzgada?”, son algunas de las preguntas que se hace el letrado sobre este asunto tan complejo.



