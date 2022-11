La cantante española Alexa Lace reta a Mariah Carey por la canción navideña del año

La multipremiada cantante Alexa Lace de Sabadell (Barcelona) lleva años viviendo fuera de España trabajando con productores y compositores tanto en Los Ángeles como en Estocolmo. La canción Santa's Bringing You es la primera canción en que ha participado ella tanto como compositora como productora. Según profesionales de la industria de música, Santa’s Bringing You tiene todos los ingredientes para convertirse en la próxima gran canción navideña junto con otras canciones como All I want for Christmas de Mariah Carey, Last Christmas de Wham y todos los demás grandes éxitos que todos escuchan en esta época del año. Uno de estos profesionales es Howard Rosen. El es uno de los promotores de radio con más experiencia en los Estados Unidos. Howard lleva cinco décadas en la industria y como vice presidente de Promoción en Warner trabajaba con artistas como Prince, Van Halen, Fleetwood Mac, Madonna, Rod Stewart y Frank Sinatra.





Las palabras de Howard fueron, después de escuchar la canción - "Me alegró mucho escuchar Santa’s Bringing You. Personalmente, me gusta mucho. Es una de las mejores piezas originales de música navideña que he escuchado, y he trabajado en discos navideños de forma independiente desde 1985. La puse para que el personal tuviera su opinión y estaban flipando, y es difícil conseguirlos entusiasmados con la música navideña. Luego verifiqué con algunas radios de confianza para escuchar sus opiniones. Me respondieron con "¿Cuándo puedo empezar a ponerlo?" Esa es una gran respuesta, y me da confianza de que esa canción es especial. Esta es una gran pieza musical que se destaca y creo que tiene el potencial de ser reproducida anualmente en la radio para la programación navideña; podría ser perenne".





Alexa está muy ilusionada con la canción. – "Siempre quise hacer una canción navideña y junto con mi manager estuvimos escuchando varias canciones navideñas con la idea de hacer una versión, pero no encontramos ninguna especial que nos convenciera, y al final decidimos componer una. En cuestión de media hora después ya teníamos el boceto de Santa's Bringing You. Luego escribimos la letra y en unos días después la grabamos. Fue la primera vez que participé en todo el proceso, desde componer hasta ser parte de la producción y mezclar y disfruté cada minuto. Puede que sea mi primera canción, pero definitivamente no la última como compositora", dice ella.





Aunque la gente de la industria musical cree que la canción Santa’s Bringing You podría llegar al nivel de "All I want for Christmas" de Mariah Carey, Alexa tiene los pies en el suelo.





"Me llena mucho escuchar esas palabras de gente importante de la industria, pero yo no tengo tantas expectativas como ellos dicen de la canción. Mariah Carey es un gran icono y su canción de Navidad es por excelencia la más conocida de todos los tiempos, pero por supuesto me encantaría que la canción también fuese conocida como la suya. Hicimos la canción con la intención de difundir la alegría de la navidad, y creo que lo más importante de Santa’s Bringing You es que cuando la escuchas sacas una sonrisa".





Alexa Lace es una de las artistas españolas con más proyección internacional. Ella supo desde pequeña que quería ser artista. Ya con la edad de 13 años grababa maquetas para enviarlas a las discográficas. Finalmente firmó con Vale Music (Universal) y lanzó su primer sencillo llamado Ven Conmigo a la fiesta, con el nombre artístico Sandra Mars. La canción se convirtió en el gran éxito del verano en España ese año.





En el 2017, fue descubierta por la compañía sueca-estadounidense Broadway Management y recibió un contrato que cambió su vida. Llegó a grabar en los mejores estudios de Los Ángeles con productores y compositores detrás de innumerables éxitos mundiales con artistas como Lady Gaga, Jennifer López etc. Su primer lanzamiento con la nueva compañía fue una canción titulada Dime con tus manos, que llegó a la lista de radio estadounidense Top-40 Mediabase, donde alcanzó el puesto 34. Con esa canción ganó un Hollywood Music Award en la categoría "Best Latin Pop".





En 2019, fue nominada para un premio Producers Choice Honors F.A.M.E Award en Las Vegas como Mejor Intérprete Femenina Internacional en Vivo. En 2020 recibió un Mérito de Honor de la Familia Real Gomes de Brasil por "Talento Excepcional" y se le otorgó el título de "Dama de la Casa Real Gomes". Este año también fue nominada a un Hollywood Music Award en la categoría Mejor canción Pop con la canción The Touch.





