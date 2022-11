CANALS & MUNNÉ lanza al mercado un nuevo vino del Priorat negro reserva 2016 Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 10:52 h (CET) La bodega CANALS & MUNNÉ, refuerza su estrategia comercial, incorporando a su catálogo nuevos vinos de otras DO’s españolas como hizo en el 2021 con un vino de RIOJA y ahora sacando un vino DOQ Priorat La bodega CANALS & MUNNÉ, de Sant Sadurní d´Anoia, que lleva desde 1915 elaborando sus cavas y vinos primando la calidad de los ingredientes – utilizando solo mosto en flor – y sacando al mercado solo producciones limitadas y numeradas bajo las DO CAVA y DO PENEDÉS refuerza su estrategia comercial, que inició hace algún tiempo, incorporando a su catálogo nuevos vinos de otras DO’s españolas, como hizo en el 2021 con un vino de RIOJA y ahora sacando un VINO DOQ PRIORAT, con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio integral y más completo a sus clientes de toda la vida.

Con esta estrategia CANALS & MUNNÉ añade a su línea de vinos muy completa con blancos, rosados y tintos acreditados tanto por relevantes condecoraciones de nivel nacional como internacional los mejores vinos de otras menciones vitivinícolas que se caractericen por su notoria imagen y prestigio, como es el caso de este NUEVO VINO DEL PRIORAT, un deseo que desde sus inicios en el año 1915 ya viene siendo la filosofía de CANALS & MUNNÉ.

Si siempre sus productos han sido perfectos para desayunar, hacer el aperitivo, comer, merendar, cenar o acompañar cualquier acontecimiento en cualquier época del año a partir de ahora con este nuevo PRIORAT constituirán momentos únicos para conseguir la máxima satisfacción de sus clientes.

En este nuevo lanzamiento CANALS & MUNNÉ presenta, con toda la personalidad que le caracteriza, UN VINO PRIORAT que se caracteriza por proceder de cosechas muy seleccionadas y excelentes. Unos vinos de alta calidad. El topónimo Priorat, que imprime un sello único a sus vinos, está ligado al concepto de vino desde hace siglos, un producto auténtico, exclusivo, que se trata de vinos muy apreciados. Unos de los vinos más recomendados del mundo.

FICHA TÉCNICA

Cupatge : Garnacha tinta, Cariñena, Syrah, Merlot y Cabernet Franc

Elaboración : Vino con estilo propio, elaborado con variedades autóctonas de laderas de pizarra "llicorella" orientadas al sur-oeste y su clima de montaña mediterránea. Vendimia manual. Pre-maceración en frío durante 24 h. para conservar las propiedades de las uvas.

Crianza: en barricas de roble Francés de 225 l. y un mínimo de 12 meses en botella

Cata : Matices teja. Frutos negros. Largo y estructurado. La evolución en botella será buena los próximos cinco años

Comentarios : Debido a que el vino es natural y no ha estado tratado en frio pueden aparecer algunos precipitados naturales en el fondo de la botella. Es preciso decantar el vino para oxigenarlo y beberlo mejor

MaridaJe : Quesos curados y semicurados, setas, carnes rojas y de caza , platos especiados y alguna carne blanca (magret de pato con salsa de frutos rojos).

CANALS PRIORAT OTRA GRAN NOVEDAD DEL 2022

Para más información sobre Canals&Munné, dirigirse al siguiente enlace:

Canals & Munné - Calçotadas en Sant Sadurní d'Anoia (canalsimunne.com)

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.