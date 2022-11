Solo el 1,64% de las ofertas de empleo en España solicita una titulación de postgrado Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 10:28 h (CET) Spring Professional - LHH, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, e Infoempleo, portal de empleo de referencia en España, ofrecen un análisis de las titulaciones de postgrado con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2021: Oferta y demanda de empleo en España En el mercado laboral español no es un requerimiento obligatorio la formación de postgrado a la hora de optar a un puesto de trabajo, sin embargo, en muchos casos sí que se convierte en un elemento que marca la diferencia a la hora de elegir a uno u otro candidato, sobre todo, en posiciones que requieren más especialización.

Y aunque se frena la tendencia en las ofertas de empleo de establecer como requisito fundamental este tipo de especialización (del 1,86% hace un año al 1,64% actual), los expertos en selección reconocen que un candidato con este tipo de formación cuenta con un conocimiento cualificado que encajará mejor con lo que las empresas busquen.

Empleabilidad y postgrado

La formación de postgrado abre un amplio abanico de posibilidades al empleado en el mercado de trabajo. En muchos casos funciona como trampolín para aquellos jóvenes que buscan una primera oportunidad en el mundo laboral convirtiéndose en un elemento diferenciador para la decisión de los reclutadores. En otros, para profesionales con experiencia, el postgrado garantiza la empleabilidad y facilita la mejora de categoría profesional.

Aun así, en España, tan sólo el 1,64% de las ofertas de empleo demanda este tipo de titulación como requisito, por lo que no se puede considerar indispensable para conseguir un puesto de trabajo (-0,22 puntos porcentuales).

Sectores que más demandan los postgrados

Durante el pasado año, Auditoría es el sector que ha demandado más candidatos con formación de postgrado en sus ofertas de empleo (16,28%), aumentando cuatro puntos y medio respecto al ejercicio anterior.

En segundo lugar, se sitúa el sector de Calidad y medio ambiente (8,64%; +0,96 p.p.) y en tercer lugar Vigilancia y seguridad (7,58%; -0,56 p.p.). Los sectores de Multimedia (5,71%) y Relaciones públicas (5,56%) son los que han experimentado subidas más importantes. Son dos áreas que el pasado año ni siquiera aparecían entre los sectores que más demandaban personal con formación de postgrado.

Asesoría jurídica es el sector que ha experimentado una caída más importante (-19,33 puntos porcentuales, 2,80%), junto a Investigación (-17,08 p.p.; 1,79 p.p.), Consultoría de informática/telecomunicación (-14,67 p.p.; 1,80%) y Enseñanza/formación (-11,70 p.p.; 3,77 puntos porcentuales).

Los estudios de MBA (Master of Business Administration) siguen reduciendo su peso en las ofertas que requieren formación de postgrado, mientras que se incrementa la demanda de candidatos con formación especializada en el sector en el que van a trabajar, como es el caso de Calidad y medio ambiente, Vigilancia y seguridad, Relaciones Públicas, Producción Audiovisual o Joyería, Relojería y Artículos de Regalo.

Mandos y técnicos, los profesionales a los que más se exige esta titulación

La categoría profesional de mandos aglutina un 9,54% de las ofertas que solicitan candidatos con formación de postgrado. Es el nivel donde se requieren más candidatos con estos estudios a pesar de haberse reducido su exigencia en 10,6 puntos porcentuales interanuales. En las ofertas de empleo para mandos intermedios, el MBA no adquiere tanta importancia como requisito, aunque se sigue demandando el 18,78% de las ocasiones. Mientras que cobra más relevancia contar con formación especializada en el área concreta que vayan a dirigir (81,22%).

En segundo lugar, se sitúa la categoría de técnicos (6,35%), a pesar de que las ofertas que requieren formación de postgrado para estos puestos han disminuido casi cuatro puntos respecto a 2020 (-3,79 p.p.). La formación que se pide a estos candidatos es, en un 77,40% de los casos, Máster y otros programas de especialización en materias concretas relacionadas con el trabajo que van a desempeñar.

En la categoría de dirección, las ofertas que requieren formación de postgrado han disminuido 20,66 puntos con respecto a 2020, y alcanzan tan solo a un 5,42% de las ofertas. Esta fuerte caída ha desplazado a esta categoría de la primera posición que solía ostentar. Siete de cada diez ofertas para puestos directivos que exigen formación de postgrado, requieren contar con un MBA (69,70%).

Solo un 0,49% de las ofertas de empleo dirigidas a empleados demandan formación de postgrado (-0,39 p.p.). La demanda por temáticas es similar a la de los mandos intermedios. Así, en un 82,07% de las ofertas para empleados se solicita formación de postgrado en materias específicas, frente al 17,93% que piden haber cursado un MBA.

Yendo más allá, existe un análisis de los puestos de trabajo que más valoran contar con formación de postgrado en función de la categoría profesional a la que pertenecen. Así, dentro de la categoría de directivos, el postgrado es más demandado en aquellas ofertas dirigidas al Director/a de Inversiones (100% de las ofertas), al Director/a de Prevención de Riesgos Laborales (50%), al Director/a de Marketing (20%) y al Project Manager (16,67%).

Para la categoría de mandos intermedios, esta titulación es necesaria para optar al puesto de Supervisor/a Instalaciones Industriales (100%), al de Coordinador/a de Seguridad y Salud (90%), al de Jefe/a de Seguridad (87,39%) y al de Consultor/a Senior de Tecnologías de la Información (71,43%).

En cuanto a perfiles técnicos se refiere, el postgrado se solicita para ser Guionista (100% de las ofertas de postgrado), Profesor/a de alemán (97,20%), Docente del Área de RR.HH. (65,82%) y Program Assistant (64,20%).

Por último, en la categoría profesional de empleados, el postgrado es necesario para optar a puestos como el de Asistente/a de Marketing Digital (20%), Asesor/a de Admisiones (14,29%), Operario/a de Aprovisionamiento (10%) y Auxiliar Administrativo de Banca (5%).

Las comunidades que más demandan postgrado

En el reparto de porcentajes por comunidades autónomas, las Islas Baleares (2,92%; +0,08 p.p.) y Extremadura (2,51%; -0,87 p.p. aunque el descenso no es significativo es la región donde más disminuye la exigencia de postgrados en el último año) ocupan las primeras posiciones convirtiéndose así en las regiones que más solicitan estudios de postgrado en sus ofertas de empleo, solo superadas por las ciudades autónomas de Melilla (4,09%) y Ceuta (3,32%).

En tercer lugar, se sitúa Castilla-La Mancha que demanda esta formación en el 2,25% de sus ofertas de empleo (+0,39 p.p.).A continuación, se coloca Canarias, segunda autonomía donde más se incrementa la demanda de postgrados para quedar en el 2,19% (+0,52 p.p.). El top 5 lo cierra Castilla y León (2,15%; -0,22 p.p.).

Todavía por encima de la media nacional en cuanto a exigencia de postgrados en la oferta de empleo se requiere se encuentran las autonomías de Galicia (1,94%; +0,34 p.p.), la Región de Murcia (1,89%; -0,25 p.p.), Cantabria -que es la comunidad donde más crece la demanda de esta formación- (1,77%; +0,69 p.p.), Aragón (1,76%; -0,15 p.p.), Asturias (1,75%; -0,16 p.p.), Andalucía (1,73%; +0,11 p.p.) y la Comunidad de Madrid, segunda región donde más cae la exigencia de postgrados (1,67%; -0,8 p.p.).

En el otro extremo, las cinco comunidades donde menos importancia tiene la formación de postgrados dentro de sus ofertas son, de menor a mayor peso, Cataluña (1,01%; el mismo valor de un año atrás), el País Vasco (1,02%; +0,03 p.p.), Navarra (1,30%; +0,07 p.p.), La Rioja (1,48%; +0,06 p.p.) y la Comunidad Valenciana (1,61%; -0,16 p.p.).

En lo referido a las regiones donde más se especifica que la formación de postgrado sea un MBA, la Región de Murciaocupa el primer lugar con el 31% de las ofertas. Le siguen Castilla-La Mancha y Cantabria, ambas con un 27,27% de las ofertas de postgrado especificando esa formación y en cuarto lugar se encuentra Navarra, que lo solicita en un 26,67% de sus ofertas de empleo para postgraduados.

Por último, entre las autonomías que dan más valor a postgrados o máster que tienen relación con materias específicas de su ámbito destacan Melilla y Asturias, ambas con un 85,71% de sus ofertas, y el País Vasco, con un 85,53%.

