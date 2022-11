eXp alcanza una cifra récord de ingresos de 1.200 millones durante el tercer trimestre

El beneficio del tercer trimestre de 2022 registra un incremento del 12% interanual y presenta un crecimiento del 30% en el número de agentes. La compañía declara un dividendo en efectivo de 0,045 dólares por acción ordinaria para el cuarto trimestre. Durante el tercer trimestre, también, ha readquirido aproximadamente 60 millones de dólares en acciones ordinarias eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), el holding que engloba a eXp Realty ®, Virbela y SUCCESS ® Enterprises, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre, finalizado el 30 de septiembre de 2022.

Resultados financieros del tercer trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior:

Los ingresos aumentaron un 12% hasta los 1.200 millones de dólares El beneficio bruto aumentó un 17% hasta los 93,1 millones de dólares Los ingresos netos de 4,4 millones de dólares frente a los 23,8 del trimestre anterior. El beneficio por acción diluida fue de 0,03 dólares, frente a los 0,15 dólares del trimestre anterior El EBITDA ajustado (una medida financiera no contemplada en los PCGA) fue de 12,3 millones de dólares A 30 de septiembre de 2022, el efectivo y los equivalentes de efectivo ascendían a 134,5 millones de dólares, en comparación con los 98,1 millones de dólares a 30 de septiembre de 2021. La empresa recompró aproximadamente 59,8 millones de dólares en acciones ordinarias durante el tercer trimestre de 2022 La compañía pagó un dividendo en efectivo para el tercer trimestre de 2022 de 0,045 dólares por acción ordinaria el 29 de agosto de 2022. El 27 de octubre de 2022, el Consejo de Administración de la compañía declaró un dividendo en efectivo de 0,045 dólares por acción ordinaria para el cuarto trimestre de 2022, que se espera pagar el 28 de noviembre de 2022 a los accionistas registrados el 14 de noviembre de 2022 Valoración del Comité de Dirección

"Continuamos incrementando ingresos y alcanzando una mayor cuota de mercado, a pesar de que nos encontramos un mercado cada vez más complicado", dijo Glenn Sanford, fundador, presidente y CEO de eXp World Holdings. "El tercer trimestre refleja la resistencia del modelo de eXp y su capacidad de crecer en cualquier mercado. Seguimos reforzando nuestra propuesta de valor para los agentes con nuevos servicios, como Revenos y eXp Luxury, así como con iniciativas lideradas por SUCCESS®, SUCCESS Health™ y SUCCESS Coaching™".

"Nuestro alcance nos permite ofrecer una plataforma diferenciada para los agentes, que contiene amplios recursos y herramientas necesarias para alcanzar el éxito personal y profesional. eXp continúa siendo un modelo atractivo para los equipos líderes y las agencias independientes. Muestra de ello es la multitud de bienvenidas que hemos podido dar durante este último trimestre, alcanzando ya los 85.000 en la actualidad". concluyó Sanford.

"eXp ha vuelto a cerrar un trimestre récord, con un crecimiento de ingresos de un 12%, además de continuar ofreciendo un flujo de caja y unos beneficios positivos, lo que demuestra nuestra la agilidad de nuestro modelo de negocio" dijo Jeff Whiteside, director financiero y Chief Collaboration Officer de eXp World Holdings. "Seguimos ganando cuota de mercado y continuamos creciendo, al mismo tiempo que perfeccionamos nuestra eficacia operativa de negocio y agentes. Esta eficacia, líder en el sector, nos permite ser la compañía de real estate más centrada en el agente del planeta, y nos posiciona para incrementar nuestro liderazgo en el mercado, en un panorama cambiante. A mediada que nos adentramos en un trimestre estacionalmente más lento, seguimos confiando en nuestra capacidad para ofrecer un crecimiento de la cuota de mercado a largo plazo".

"El año pasado incrementamos nuestra sólida catera de productos y servicios mientras nos preparábamos para lanzar SUCCESS Lending, una solución hipotecaria sinérgica que pretende ofrecer una mayor eficiencia y una comunicación más clara entre los agentes y sus clientes. Para profundizar en nuestro compromiso de desarrollar e inspirar a nuestra comunidad de profesionales inmobiliarios, lanzamos SUCCESS Coaching, nuestro nuevo negocio que ofrece un enfoque del desarrollo personal basado en los resultados. De cara al futuro, creemos que existe una gran oportunidad para captar más cuota de mercado en el sector inmobiliario y en los sectores adyacentes, a medida que las personas y las empresas se adaptan a un futuro digital. Seguiremos centrados en fomentar la colaboración y en construir una red inigualable de profesionales del sector en todo el mundo", concluyó Sanford.

Aspectos operativos destacados del tercer trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre del año anterior:

eXp Realty nombró a Michael Valdes Chief Growth Officer SUCCESS Entreprises reforzó su equipo de liderazgo, nombrando a Courtney Keating como directora de Operaciones, manteniendo además su posición como directora de Marketing de eXp World Holdings; y dando la bienvenida a Tristan Ahumada como directore de Marketing de SUCCESS Los agentes y brókers de la plataforma eXp Realty aumentaron un 30%, hasta los 84.911, a 31 de septiembre de 2022 Las transacciones inmobiliarias cerradas aumentaron un 6% hasta las 138.354 El volumen de transacciones inmobiliarias aumentó un 8% hasta los 50.400 millones de dólares eXp Realty se expandió a Chile y Polonia en el tercer trimestre de 2022 eXp Realty anunció nuevas ofertas de servicios que incluyen Revenos™, para ofrecer referencias de compradores y vendedores de alta calidad a los agentes de eXp Realty; eXp Solutions, un mercado por los agentes y sus clientes; eXp Luxury, ofertas de servicio al cliente centradas en el lujo; y eXp Referral Division, para aquellos agentes que quieran únicamente centrarse en la creación de su propio negocio SUCCESS Enterprises lanzó SUCCESS Health, para proporcionar a los agentes y clientes de eXp las herramientas y recursos de salud y bienestar que les ayuden a mejorar su vida personal y profesional eXp Realty finalizó el tercer trimestre de 2022 con un Net Promoter Score global de 71, medida que evalúa la lealtad de los clientes hacia un negocio, gracias al esfuerzo de la compañía por mejorar la experiencia de sus agentes

Sobre World Holdings, Inc.

eXp World, Inc. (Nasdaq: EXPI) es el holding de eXp Realty ®, Virbela y SUCCESS Enterprises ®..

eXp Realty es la compañía tecnológica del sector inmobiliario de más rápido crecimiento a nivel mundial, con más de 85.000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, México, Portugal, Francia, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile y Polonia, y sigue creciendo a nivel internacional. Como empresa que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales del sector inmobiliario la oportunidad única de obtener beneficios en acciones por logros productivos y por sus contribuciones al crecimiento general de la empresa. eXp World Holdings y sus em-presas ofrecen una suite completa de soluciones de intermediación y tecnología inmobiliaria, incluyendo su innovador modelo de gestión residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La intermediación basada en la nube está impulsada por Virbela: una plataforma 3D inmersiva, profundamente social y colaborativa, que permite a los agentes estar más conectados y ser más productivos. SUCCESS Enterprises, basada en la revista SUCCESS y en el resto de sus medios de propiedad, se estableció en 1897 y es una marca y publicación líder en desarrollo personal y profesional.

Para más información: https://expworldholdings.com/

Uso de métricas financieras que no están bajo los estándares de contabilidad generalmente aceptados (Non-GAAP)

Para proporcionar a los inversores información adicional sobre los resultados financieros, este comunicado de prensa incluye referencias al EBITDA ajustado, que es una medida financiera no conforme a los PCGA de Estados Unidos y que puede ser diferente de medidas de nombre similar utilizadas por otras empresas. Se presenta para mejorar la comprensión general de los inversores sobre el rendimiento financiero de la empresa y no debe considerarse como un sustituto o una métrica superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con los PCGA de Estados Unidos.

El EBITDA ajustado de la empresa proporciona información útil sobre los resultados financieros, mejora la comprensión general de los resultados pasados y de las perspectivas futuras, y permite una mayor transparencia con respecto a una métrica clave utilizada por la dirección para la toma de decisiones financieras y operativas. El EBITDA ajustado ayuda a identificar las tendencias subyacentes del negocio que, de otro modo, podrían quedar enmascaradas por el efecto de los gastos que se excluyen en el EBITDA ajustado. En particular, la compañía cree que la exclusión de los gastos en acciones y opciones sobre acciones proporciona una medida complementaria útil para evaluar el rendimiento de las operaciones y proporciona una mayor transparencia en los resultados de las operaciones.

La empresa define el EBITDA ajustado, una medida financiera que no se ajusta a los PCGA de Estados Unidos, como el resultado neto, excluyendo otros ingresos (gastos), el beneficio (gasto) del impuesto sobre la renta, la depreciación, la amortización, los cargos por deterioro, los gastos de compensación basados en acciones y los gastos de opciones sobre acciones. El EBITDA ajustado puede ayudar a los inversores a ver el rendimiento financiero a través de los ojos de la dirección, y puede proporcionar una herramienta adicional para que los inversores la utilicen en la comparación del rendimiento financiero básico durante múltiples períodos con otras empresas del sector.

El EBITDA ajustado no debe considerarse de forma aislada ni como sustituto de la información financiera preparada de acuerdo con los PCGA de Estados Unido. Hay una serie de limitaciones relacionadas con el uso del EBITDA ajustado en comparación con el Beneficio Neto (Pérdida): la medida más comparable según los PCGA estadounidenses. Algunas de estas limitaciones son las siguientes:

El EBITDA ajustado excluye los gastos de compensación basados en acciones y los gastos de opciones sobre acciones, que han sido, y seguirán siendo en un futuro previsible, gastos recurrentes significativos en el negocio y una parte importante de la estrategia de compensación; y

El EBITDA ajustado excluye ciertos gastos recurrentes no monetarios, como la depreciación del inmovilizado, la amortización de los activos intangibles adquiridos y los cargos por deterioro relacionados con estos activos de larga duración, y, aunque se trata de cargos no monetarios, los activos que se deprecian y amortizan pueden tener que ser sustituidos en el futuro. Declaración de confidencialidad

Las declaraciones contenidas en el presente documento pueden incluir declaraciones de expectativas y otras declaraciones prospectivas que se basan en las opiniones y suposiciones actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales difirieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Dichas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente documento, y la empresa no asume ninguna obligación de revisarlas o actualizarlas. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, las declaraciones sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19; el crecimiento continuo de nuestra base de agentes y brókers; la expansión de nuestro negocio de intermediación inmobiliaria residencial en los mercados extranjeros; la demanda de soluciones de trabajo a distancia y eventos virtuales; el desarrollo de nuestra intermediación comercial y nuestra capacidad para atraer a los bróker inmobiliarios; y el crecimiento de los ingresos y el rendimiento financiero. Estas afirmaciones no son garantía de resultados futuros. Entre los factores importantes que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente y de forma adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas se incluyen los cambios en las condiciones del negocio u otros mercados; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos mientras se aumentan los ingresos; y otros riesgos detallados de vez en cuando en los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa de la empresa, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el informe trimestral en el formulario 10-Q y el informe anual en el Formulario 10-K presentados recientemente.