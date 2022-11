El Camino de Santiago en bicicleta eléctrica con Astur E-Bikes Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 09:59 h (CET) Una gran cantidad de gente realiza todos los años el Camino de Santiago. Tanto peregrinos y religiosos, como multitud de personas aficionadas por las rutas y el turismo de naturaleza, que quieren vivir una gran experiencia por parajes naturales y entornos inigualables Un viaje que multitud de personas se plantean emprender en algún momento de su vida, ya sea por sus creencias o simplemente por vivir la experiencia en sí, es el Camino de Santiago desde Asturias o cualquier punto de partida, dependiendo del itinerario. Y es que, esta marcha guarda un significado mucho más allá que el de unas simples vacaciones o una ruta. Muchos lo ven como un objetivo o una meta a alcanzar y cumplir. Además, cada persona puede confeccionar el camino a su gusto. No necesariamente hay que emprender el tradicional Camino Francés y empezar desde Francia, sino que cada persona, dependiendo del tiempo del que disponga, de su experiencia y por supuesto, de la ruta que quiera seguir, puede realizar un itinerario u otro, personalizarlo a su gusto y por supuesto, elegir la forma en que lo quiere hacer. Hay opciones para todos: para los que prefieren ver playas, acantilados, cabos y en definitiva, ambientes costeros, pueden elegir el Camino del Norte. También para los que prefieren una ruta más breve que combine un ambiente y unos paisajes verdes de relativa cercanía a la costa, con la presencia de cordilleras y montes, el itinerario perfecto es el que sigue el Camino Primitivo. Y por supuesto, para los peregrinos y los aficionados que prefieren lo tradicional, el suyo es el Camino Francés.

Y es que, pese a que muchos pueden pensar a priori que la forma más común de realizar el camino, es a pie, en realidad multitud de peregrinos y aficionados al senderismo y al ciclismo, optan por hacer el Camino de Santiago desde Asturias o cualquier parte de la península, en bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte que aporta dinamismo, entretenimiento, rapidez y libertad para poder seguir el camino al ritmo que cada uno quiera y por supuesto, desviarse y visitar los lugares y los atractivos turísticos que cada uno quiera y precise, en torno a la ruta original.

En la empresa de alquiler de bicicletas eléctricas en Asturias, Astur E-Bikes, ofrecen la mejor forma de realizar el Camino de Santiago en bicicleta eléctrica. Multitud de personas se decantan por este método para realizar su camino, puesto que es una forma sumamente adecuada de hacer una ruta como lo es el Camino de Santiago, para personas que no necesariamente estén muy experimentadas en realizar rutas en bicicleta. Es decir, por las bicicletas eléctricas de Astur E-Bikes pueden pasar todo tipo de personas, desde principiantes para realizar un número más reducido de etapas, hasta entusiastas más experimentados que deseen apuntarse una ruta más en bicicleta. Astur E-Bikes lleva años guiando, asesorando y ofreciendo las mejores rutas en bicicleta a parejas, pequeñas familias o hasta grupos de amigos.

La bicicleta eléctrica marca una gran diferencia con respecto a la bicicleta tradicional, sobre todo para los más principiantes. Gracias a las pequeñas baterías y motores que incorporan, las pendientes, cuestas o ascensos, le serán al usuario mucho más llevaderas. Y además, en el trayecto general, harán que la intensidad del pedaleo disminuya notablemente. Alquilar una bicicleta eléctrica con Astur E-Bikes es sinónimo de contar con el mejor equipamiento posible. Desde la propia bicicleta hasta los accesorios que incluye. Cuentan con primeras marcas de bicicletas, revisadas y mantenidas en perfectas condiciones, asegurando siempre al cliente la mayor garantía de seguridad, así como la mayor comodidad y confort posibles. Además, encuentre donde se encuentre el cliente, se lleva y entrega la bicicleta y todo el pack necesario para el viaje. En función al camino que se quiera realizar, ya sea el Francés, el Primitivo o el del Norte, el equipo de Astur E-Bikes ofrece diversos puntos de partida del camino para comenzar la aventura en el que se elija. Además, envían la bicicleta a cualquier punto de la península que se elija, donde el cliente resida para que este, posteriormente, se desplace al punto de partida y emprenda el camino allá donde quiera.

El paquete que Astur E-Bikes ofrece a todos sus clientes, una vez deciden alquilar una de sus bicicletas y emprender el Camino de Santiago en bicicleta eléctrica, incluye desde un completo kit antipinchazos, hasta un portaobjetos o el casco. Pero no se queda ahí. Uno de los aspectos más importantes en rutas y aventuras como esta, es estar correctamente asegurado frente a imprevistos que se puedan presentar. Por eso, al alquilar una bicicleta eléctrica en Astur E-Bikes, el cliente podrá estar completamente tranquilo al saber que cuenta con un seguro frente a robo o multitud de situaciones. Además, ofrecen multitud de accesorios adicionales como un GPS, silla para bebés y niños o diversas luces para equipar la bicicleta de un forma muy completa.

