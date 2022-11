Rewire Holding LTD ha sido distinguido con el "Premio de Clima Positivo 2022" Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 09:39 h (CET) Rewire Holding LTD ha sido distinguido con el "Premio de Clima Positivo 2022", por su contribución y liderazgo en la Evolución Digital para las comunidades y el ambiente El 7 de Noviembre, el Segundo día de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC 2022 (COP 27), en Sharm El Sheikh, Egipto. Hoy, Green Cross Reino Unido anuncia que Rewire Holding LTD ha sido seleccionado como uno de los ganadores del Premio Clima Positivo 2022.

Para Rewire Holding este premio es un reconocimiento al duro trabajo hacia la inclusión financiera y a crear un entorno financiero digital accesible para cualquiera.

"Jose Merino, CEO de Rewire Holding LTD", dijo "Nuestra visión ha sido siempre la de crear nuestra propia tecnología con el objetivo de facilitar la parte financiera de la vida de las personas y por consiguiente reducir el número de desbancarizados en todo el mundo".

El Director Ejecutivo de Green Cross Reino Unido, Ruy Campos-Dugone, afirmó: "Siguiendo la tradición de Green Cross de premiar a las organizaciones que están orientadas en el camino hacia la sostenibilidad con acciones que trascienden, destacando los esfuerzos para evitar, preparar y/o abordar temas relacionados con el Cambio Global, así como sus esfuerzos coordinados en beneficio de las comunidades y el ambiente, sintetizamos la razón por la cual [Entidad] es una de las ganadoras de nuestros Premios de Clima Positivo 2022".

Acerca de Rewire Holding:

Rewire Holding es una entidad tecnológico-financiera que ofrece, a través de su aplicación "Saurus", servicios financieros y plataformas de pagos enfocadas hacia la inclusión financiera, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Estas plataformas están protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Acerca de Green Cross Reino Unido:

Green Cross es una Organización No Gubernamental (ONG) fundada por el Premio Nobel de la Paz Mikhail Gorbachev en 1993.

La misión de Green Cross es responder a los desafíos combinados de seguridad, pobreza y degradación ambiental para garantizar un futuro sostenible y seguro.

Green Cross es una Organización Observadora con estatus consultivo en las Naciones Unidas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

