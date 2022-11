Clínica Ponce de León: "La ortodoncia invisible es capaz de conseguir cambios desde elprimer mes" Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 09:27 h (CET) Una de las dudas más frecuentes que tienen los pacientes de ortodoncia es el tiempo de duración del tratamiento. En el caso de la ortodoncia invisible, los resultados pueden llegar a ser sorprendentemente veloces La ortodoncia es un tratamiento con más de 2000 años de antigüedad y como es natural, ha pasado por numerosos cambios desde sus comienzos. Lo que se conoce hoy en día como ortodoncia, siglos atrás era completamente diferente y originalmente tenía incluso una finalidad meramente estética. Con el paso del tiempo, el aparato de ortodoncia se comenzó a utilizar para mejorar la salud. Cuando la anestesia se creó en el siglo XIX aumentaron la cantidad de estudios en profundidad que se hacían en la boca y, por lo tanto, las técnicas se modernizaron.

De los molestos brackets metálicos, que incluso podrían tardar hasta 10 años en mejorar la alineación de los dientes, se ha pasado a algo tan revolucionario como la ortodoncia invisible, con la que se pueden conseguir cambios incluso desde el primer mes. Si bien es cierto que no hay un plazo estudiado con exactitud para el tratamiento de ortodoncia, Clínica Ponce de León afirma que un tratamiento de ortodoncia invisible puede durar desde 6 meses a 2 años y que esto depende de muchísimos factores. Clínica Ponce de León es una clínica con más de 20 años de experiencia en el sector y con unos profesionales altamente formados y cualificados en los tratamientos de ortodoncia de muchos tipos.

"Que la ortodoncia dure 6 meses o 2 años va a depender en primer lugar del tipo de diagnóstico que reciba cada paciente y del tratamiento que se emplea para tratar ese diagnóstico. Por ejemplo, hay problemas dentales como la mordida cruzada y abierta, que son muy severas y cuyo tratamiento puede prolongarse incluso hasta dos años. Sin embargo, la ortodoncia invisible es un tratamiento muy efectivo que puede tratar este tipo de problema. Cuando se trata de una mordida con espacios interdentales y dientes torcidos, es decir, pequeñas rotaciones entre los dientes, el tratamiento es un poco menos complejo y en solo 6 o 12 meses podemos tratarlo", explica Clínica Ponce de León.

Según Clínica Ponce de León, si se habla de casos de apiñamiento, el tratamiento de ortodoncia invisible puede llegar a aumentar un poco en comparación a los problemas de dientes torcidos, por ejemplo. No obstante, con el tratamiento de ortodoncia invisible ya se podrán comenzar a apreciar resultados en los 3 o 4 primeros meses. Es decir, no se conseguirán alinear los dientes desde el primer mes, pero al menos se podrán observar cambios de forma rápida. El uso adecuado de la ortodoncia, explica Clínica Ponce, es un factor condicionante para que la evolución del paciente sea rápida y obtener los mejores resultados.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.