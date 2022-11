El Colegio María Nebrera y Vergy proveerán de energía solar a los vecinos del barrio Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 08:31 h (CET) El Colegio María Nebrera será la primera Comunidad Energética Escolar de Vergy. La empresa granadina inicia este ambicioso proyecto que dará energía a cualquier vivienda o negocio que esté hasta a un kilómetro a la redonda. Esta primera fase tendrá una potencia de 115 kW. El colegio disfrutará de 15 kW y el resto se repartirá entre vecinos y negocios de la zona Educar en sostenibilidad es uno de los retos formativos del futuro. El mercado energético está en pleno proceso de transformación, no solamente por los problemas económicos que está generando, sino por sostenibilidad. Los colegios tienen la llave para acelerar el cambio.

El caso del Colegio María Nebreraes un ejemplo de esta apuesta por un modelo energético de futuro. Vergy comenzó a finales del pasado mes de octubre a instalar paneles solares que darán lugar a una nueva comunidad energética con epicentro en esta institución escolar.

¿Qué gana el colegio apostando por la energía solar?

El Colegio María Nebrera no solamentegenera valor medioambiental al apostar por una energía solar limpia, sino también beneficio económico. Creando esta comunidad energética, conseguirá reducir gastos energéticos.

La iniciativa está en una primera fase en la que se van a generar 115 kW. El colegio se quedará con 15 kW y los restantes se distribuirán a los vecinos que formen parte de la comunidad energética. El colegio ha querido dar prioridad de entrada a los usuarios del centro y a sus docentes.

Dependiendo del éxito del proyecto, el colegio tiene posibilidad de ampliar estos 115 kW.

Comunidad energética María Nebrera

Para formar parte de la comunidad energética constituida en torno al Colegio María Nebrera, es imprescindible estar a un kilómetro o menos del centro. Tienen prioridad de acceso los profesores del colegio y familias de niños y niñas del centro, y ya está abierta para el resto de vecinos y negocios de la zona interesados en disfrutar de la energía solar.

Para Vergy, no solo es importante el éxito de la iniciativa, sino también crear vínculos con la comunidad y hacer que se sientan orgullosos de su decisión.

¿Cómo funciona?

El Colegio María Nebrera está instalando placas solares para habilitar una Comunidad Energética. En un principio solo necesitará alrededor de un 10% de la energía generada, por lo que el 90% se distribuirá entre el resto de la comunidad energética.

Negocios y viviendas de la zona, siempre a un kilómetro o menos del centro educativo, podrán beneficiarse de la energía solar. Lo harán gracias a las Box de energía de Vergy, disponibles para alquilar o tener en propiedad.

Una vez eche a andar la Comunidad Energética, Vergy la acompañará de forma permanente y le dará mantenimiento, arreglando posibles averías e imprevistos. Esta atención se suma al trabajo previo, asesorando al colegio y familias en todo lo que ha necesitado e implementando el proyecto.

La idea de Vergy es que, con un tejado cada kilómetro, se puede ofrecer energía limpia a todo un país.

Educar en energía solar

Todos juntos podemos educar en el cambio. Es fundamental para construir un futuro limpio y sostenible que los más pequeños de la casa crezcan en estos valores. Tanto la familia, como los colegios son vitales para hacer que los niños y las niñas vean las renovables como la opción más sensata para generar energía.

Sobre Vergy

Vergy (www.vergy.es) es una compañía dedicada al desarrollo y gestión de Comunidades Energéticas. Para ello, Impulsa proyectos que habilitan la llegada de la energía solar a todas las personas, al margen de limitaciones técnicas o económicas, con el objetivo de garantizar un futuro energético más justo y sostenible para todos.

