El Museo del Ferrocarril III Generaciones inaugura sus actividades Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Tras casi cuatro décadas de intenso trabajo, ha iniciado sus actividades públicas el Museo del Ferrocarril III Generaciones. Este museo de Burgos, de naturaleza privada y de carácter familiar, se halla enclavado en la localidad de Ircio, junto a Miranda de Ebro.

La historia de este museo se remonta a las iniciales actividades emprendidas por Julio García Ruiz (Q.E.P.D.), ferroviario de profesión, quien en su pasión por el medio de transporte ferroviario legó a su hijo Julio García Mendoza, también ferroviario y hoy con una dilatada trayectoria en RENFE, una primera colección de interesantes objetos de la historia en esta materia.

A partir de ahí, se inició una intensa actividad que ha durado casi cuarenta años, a través de la cual Julio García (hijo), apoyado en todo momento de forma incondicional por su esposa «Charo», no ha dejado de localizar y adquirir todas aquellas piezas y elementos que podían resultar ilustrativos del devenir ferroviario a través de más de 150 años. Gracias a tan encomiable esfuerzo, se ha logrado reunir la nada desdeñable cantidad de 15.000 piezas, que son las que hoy componen los fondos de esta nueva entidad museística.

El interés de la familia García-Dulanto por poner en valor y ofrecer al conjunto de la sociedad este impagable legado histórico les llevó incluso a la apuesta familiar de construir y disponer de la edificación al efecto. Tras ello, y durante los últimos años, el esfuerzo se ha dirigido a la adecuada musealización del conjunto de piezas que componen esta señalada e interesante colección, al objeto de poderlo poner a disposición del público en general.

Logrado tan anhelado objetivo, el pasado día 12 de septiembre tuvo lugar el primer acto público, consistente en la bendición de sus instalaciones, efectuada por el arzobispo de Burgos, Excmo. y Rvdmo. Mario Iceta Gavicagogeascoa. A su llegada, era esperado por una comisión compuesta por el promotor y director del museo, Julio García; por la alcaldesa de la localidad, Olga Montaño; por Jesús María Marqués, principal colaborador del museo; y por Fernando Chávarri, director de Estrategia Corporativa de la Fundación del Patrimonio Ferroviario, la cual viene ofreciendo su incondicional apoyo al proyecto.

Iniciado el recorrido por las distintas dependencias del museo, el señor arzobispo, al que acompañaba su secretario, Carlos Azcona, pudo admirar las valiosas piezas de diversa índole que forman el museo (placas de numeración y de construcción, uniformes, faroles, señales, herramientas, fotografías, planos, miniaturas, etc.), así como una maqueta que reproduce el difícil trazado ferroviario de la zona de Pancorbo. Para finalizar, fue impartida la correspondiente bendición y estampada por el señor arzobispo su firma en el libro de honor del museo.

Tras este primer acto, quedaba pendiente otro destinado a agradecer públicamente su apoyo a cuantos lo habían venido brindando a lo largo de los años. A tal fin tuvo lugar un nuevo evento, celebrado el pasado día 8 de octubre, a modo de inauguración. En su transcurso, los invitados pudieron recorrer las diferentes salas del museo y admirar su singular contenido. Tras ello fueron todos invitados a un generoso almuerzo servido en un célebre restaurante mirandés.

Como reconocimiento a la ardua labor desarrollada y a la importancia de esta importante iniciativa cultural, cabe señalar que a dicho acto inaugural, y tras la oportuna misa de acción de gracias, acudieron varios e importantes representantes, tanto de ADIF como de Renfe, así como miembros de la Unión Internacional de Ferrocarriles y de otros señalados estamentos del ámbito ferroviario nacional e internacional. Así mismo, estuvieron presentes diferentes delegados de entidades culturales del ámbito ferroviario. Junto a la alcaldesa local, Olga Montaño, quiso participar en el acto Raquel Contreras, diputada de Cultura y Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, que fue quien cortó la cinta inaugural y declaró inaugurado el museo. Todos ellos mostraron a Julio García, su director, además de delegado en Castilla y León de la Fundación del Patrimonio Ferroviario, su más sincera felicitación y su más decidido apoyo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Lotería de Navidad de Loterías el Dólar Vemax y las subvenciones Next Generation para la mejora de sus ventanas ¿Comer virtualmente? Las empresas de alimentación desembarcan en el metaverso ¿Por qué la Interpol está formando a sus agentes para vigilar el metaverso? Las mejoras implementadas en los TCL TV durante 2022