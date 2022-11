Digitalizarse es fácil con MercApp Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Utilizar las redes sociales o las aplicaciones móviles permite comercializar a una creciente clientela que usa sus dispositivos electrónicos para satisfacer cualquier necesidad. Actualmente, si no se está en internet, no se existe.

Consciente de esta realidad, el equipo desarrollador de MercApp afirma que si un negocio quiere subsistir debe existir en el mundo digital. Es por ello que han lanzado esta plataforma que permite digitalizarse en pocos pasos.

¿Qué ofrece MercApp a sus usuarios? MercApp es una plataforma de IMcommerce. Se trata de una tecnología que se apoya en las redes sociales WhatsApp y Telegram para que las tiendas interactúen con sus clientes. Para crear un usuario, solo se deben responder 6 preguntas y cumplir unos pocos pasos. Cada comerciante coloca su nombre y el nombre de la tienda, su localización, dirección específica, logo y código digital.

Posteriormente, el comerciante crea su catálogo de productos respondiendo de 2 a 3 respuestas por cada uno de ellos. Una vez finalizado el proceso, el propietario ya tendrá habilitada su tienda que funcionará perfectamente en los dispositivos móviles. Es ideal para pequeños negocios o emprendimientos familiares, ya que no precisa una página web.

Otra ventaja importante es que la plataforma es compatible con cualquier método de pago. Los mecanismos dependerán del país donde se ofrezcan los productos y, a partir de allí, se facilita el cobro de las mercancías. Los desarrolladores aseguran que es una plataforma fácil de administrar, por lo que no requiere asistencia técnica especializada.

Ventajas de la digitalización La digitalización de una tienda supone una serie de ventajas cruciales para competir en cualquier mercado. La primera de ellas es la posibilidad de tenerla abierta las 24 horas del día. Internet no duerme y, en consecuencia, los comercios tampoco. Los clientes podrán acceder a estos a cualquier hora del día o la noche.

Vender a través de este tipo de plataformas digitales supone ampliar el mercado natural de la tienda. El no tener límites geográficos supone un incremento sustancial de los clientes potenciales. Digitalizarse significa también operar a un menor coste. Con esto, se puede invertir más en ampliar la oferta del catálogo y en estrategias de marketing digital para, por ejemplo, aumentar la presencia en redes.

Tres ventajas importantes de digitalizarse a través de MercApp es la relación cercana que se puede desarrollar con los clientes actuales, nuevos y potenciales. La conexión con los clientes es directa y se puede consolidar mediante un trato cercano y personalizado. Asimismo, digitalizarse hace posible obtener estadísticas sobre las ventas en las distintas fechas del año.



