​Pagarán los jóvenes

El sistema de pensiones español está ciertamente desequilibrado. El reto es equilibrarlo, no parchearlo. Desde hace 12 años entra menos dinero del que sale y eso va a ser así hasta 2060, cuando hayan fallecido los que nacieron hace 50 años. Eso no significa que el Estado no vaya a pagar las pensiones. No hay motivo para dar pábulo a temores infundados. El Estado va a pagar las pensiones y para eso se va a endeudar más. Eso significa que los que nacen ahora tendrán que pagar los intereses y tendrán una vida más difícil. Más problemas para los jóvenes, precisamente ahora que hay menos.