Por qué diversificar las inversiones es una buena estrategia para vencer la inflación, por Monestro Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 18:21 h (CET)

En el momento de tomar la decisión de invertir, es necesario considerar desde el principio todo lo que implica.

Hay muchos factores que influyen en el éxito o fracaso de la inversión, por lo cual es conveniente planificar una estrategia que permita eliminar estos factores de riesgo o, si no es posible, al menos disminuirlos. Desde Monestro, sostienen que el aspecto que más preocupa a los bolsillos de los españoles, hoy en día, es la inflación y que la mejor manera de vencerla es diversificar las inversiones.

Diversidad de opciones equivale a diversidad de inversiones Monestro es un programa de inversión de bajo riesgo creado para funcionar dentro del mercado europeo. Desde 2016, esta plataforma de inversión P2P ofrece oportunidades de inversión en préstamos de mayor calidad, con altos niveles de seguridad y a bajo riesgo. Esto es así porque su enfoque se centra en crear inversiones alternativas estables.

Además, Monestro ofrece asesoramiento en diversos idiomas, como español, inglés, alemán, estonio y ruso. Con este fin, cuenta con la ayuda de Delphine Saint-Martin, a cargo de las relaciones entre inversores, quien habla español, francés e inglés.

Por otro lado, la firma dispone de una gran variedad de medidas de seguridad ideadas para proteger a los inversores. Entre ellas, pueden nombrarse: la garantía de recompra, asesoramiento en riesgo, due dilligence, y reserva voluntaria. Esto se debe a que el objetivo de Monestro es reducir el riesgo, incrementar la seguridad y proteger a sus inversores.

Vencer la inflación diversificando inversiones Las metodologías de inversión como las criptomonedas y el mercado de valores se encuentran en auge. Sin embargo, ambos sistemas conllevan altos riesgos para los inversores. En el caso de las criptomonedas, además de su valor impredecible, no existe un ente centralizado que lleve un registro de los movimientos, por lo cual se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la legislación. Como consecuencia de la desregulación, los usuarios no están amparados por las reglas de protección al consumidor y la falta de leyes que las regulan puede llevar a la inestabilidad financiera, la manipulación del mercado y a los fraudes financieros.

Por otra parte, el mercado de valores también tiene un riesgo de incertidumbre: los rendimientos de este tipo de inversiones no se encuentran asegurados. En consecuencia, las acciones no tienen una rentabilidad ni conocida ni predecible.

A raíz de estos análisis, las inversiones P2P o person to person, es decir, de persona a persona, se presentan como una gran alternativa, ya que poseen una mayor rentabilidad que otro tipo de inversiones, se encuentran reguladas y presentan una gran facilidad de acceso al crédito. Gracias a esto, son una forma segura de diversificar las inversiones y, así, vencer el riesgo inflacionario que se basa en la inestabilidad de la moneda.

Por los motivos expuestos, las inversiones P2P se presentan como una de las formas de inversión más seguras entre las opciones que se encuentran hoy en día en el mercado. Además, confiar en expertos en el sector como Monestro es de vital importancia para que diversificar inversiones equivalga al éxito de las mismas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.