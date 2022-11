Tendencias de e-commerce 2022/23 Emprendedores de Hoy

Conocer las principales tendencias relacionadas con el comercio electrónico se ha convertido en una necesidad: ¿hacia dónde se dirige el comercio digital?

Tendencias en el comercio digital – E-commerce Las compañías están creando y mejorando sus negocios de comercio electrónico para satisfacer las elevadas expectativas de los clientes desde cualquier lugar. Aquí se describen las principales tendencias para el comercio digital a lo largo del 2022/23:

1 – Progressive Web Apps – PWAs Las aplicaciones web progresivas se basan en aplicaciones móviles accesibles mediante navegador. Compañías como Tinder, Uber y Twitter usan este tipo de tecnología que permite el acceso a todas las funciones nativas de la versión móvil.

2 – Accelerated Mobile Pages (AMP) Las páginas móviles aceleradas son una propuesta de Google que permite optimizar los tiempos de carga de una página web cuando se utiliza en un dispositivo móvil. Esta tecnología evita la carga de elementos que no son necesarios, permitiendo al usuario no tener que esperar mucho tiempo cuando accede a su página web.

3 – Single-Page Application (SPA) Son aplicaciones web que ejecutan todo su contenido en una sola página. Así se puede ofrecer una experiencia más rápida y fluida al usuario.

4 – Metodología API-first Se basa en el desarrollo en primer lugar de una interfaz de aplicaciones para después construir productos sobre ella como una aplicación móvil o una página web. Esto facilita y ahorra tiempo para los desarrolladores.

5 – Personalización de contenidos a través de aprendizaje automático La personalización constituye uno de los elementos clave en el comercio digital, ya que permite acercarse a los usuarios de manera específica de acuerdo a sus necesidades. La combinación de esta estrategia junto con técnicas de machine learning aceleran el proceso de interacción con el usuario.

6 – Desarrollo sin código Las plataformas de poco código son nuevas tecnologías de páginas web que ofrecen el uso mínimo de programación «manual», permitiendo la creación de aplicaciones de forma intuitiva y más sencilla.

7 – Seguridad de los datos La seguridad de cualquier aplicación web es fundamental. Proteger la información digital del acceso no autorizado, el robo o la corrupción durante todo su ciclo de vida es una tarea imprescindible para todas las transacciones relacionadas con el comercio electrónico.

8 – Multiexperiencia Consiste en permitir al usuario una experiencia completa con una aplicación mediante una variedad de puntos de contacto digitales como aplicaciones móviles, chatbots, páginas web, realidad aumentada/realidad virtual o dispositivos portátiles.

9 – Microfrontends La arquitectura micro-frontend divide una aplicación web en diferentes módulos individuales, que se ejecutan de forma autónoma, permitiendo a los equipos de frontend el mismo nivel de velocidad y flexibilidad que los microservicios ofrecen a los equipos de backend.

10 – Arquitectura serverless La arquitectura sin servidor permite crear y ejecutar aplicaciones y servicios sin tener que administrar la infraestructura. Sí se utilizan servidores, pero los desarrolladores no necesitan conocerlos, únicamente deben encargarse de escribir código para implementarlo.

11 – Omnicanalidad Consiste en establecer contacto con el cliente por medio de todos los canales posibles, ofreciendo una experiencia de cliente más sencilla en todos los puntos de contacto creados. Integrar una estrategia omnicanal ofrece grandes beneficios: retención de usuarios, mejores ingresos para su negocio, mayores opciones para sus clientes, atención a un público más amplio y, lo más relevante, una comunicación más cercana que le permitirá conocer más a sus clientes potenciales y captar información para conseguir la personalización de sus necesidades.

