Qué tipos de camisetas interiores hay para ciclismo, por Sanferbike

La ropa interior para ciclismo es más que un accesorio que complementa la vestimenta de un deportista. De hecho, su uso es determinante para mantener el rendimiento en ruta y para alcanzar metas deportivas con la máxima comodidad.

Este tipo de prendas ayudan a regular la temperatura corporal del ciclista tanto en invierno como en verano y mantienen la piel protegida de agentes contaminantes externos.

Qué tipos de camisetas interiores hay En el mercado, existen diferentes tipos de camisetas para ciclismo, cuya diferencia radica entre otros aspectos en el tipo de corte que tiene cada una. Estas camisetas deben ajustarse perfectamente al cuerpo y mantener ventiladas las áreas de transpiración para garantizar el equilibrio de la temperatura corporal durante los momentos de mayor exigencia física.

Las camisetas sin mangas o de manga corta son ideales para climas con temperaturas superiores a los 15° C, dado que brindan frescura y mantienen a raya la humedad relativa del cuerpo. En cambio, las camisetas de manga larga son esenciales durante el otoño o el invierno y su uso debería programarse cuando haya temperaturas que no superen los 15° C.

Por otro lado, las características del material de confección también son determinantes para diferenciar a una camiseta de otra. Aquellas que están elaboradas a base de fibras sintéticas son, tal vez, las más populares, ya que incorporan un tratamiento bacteriano que disminuye el mal olor de la prenda por la acción directa del sudor y permite un secado rápido después de su lavado.

Finalmente, las prendas elaboradas con lana merino también ofrecen propiedades antibacterianas, pero, a diferencia de las de fibras sintéticas, su tiempo de secado suele ser un poco más largo. Aportan mucho abrigo, siendo ideales para los días más fríos.

Características del tejido El tipo de tejido también influye en la elección de un modelo u otro. El tejido de rejilla, por ejemplo, ofrece una mayor frescura, gracias a su confección en malla que se extiende a lo largo de la prenda; mientras que el tejido liso ayuda a mantener la temperatura en climas fríos, sin que esto evite la respiración de la piel.

