La importancia de la implantación, el control y el seguimiento del plan de igualdad, por CIEDO Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 12:23 h (CET)

El plan de igualdad se ha convertido en una medida imprescindible y obligatoria para las organizaciones.

De acuerdo al Real Decreto 901/2020, toda empresa con más de 50 empleados o más en la plantilla deben alinearse a esta normativa. Su principal objetivo es alcanzar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Desde su entrada en vigor en junio de 2020, la ley se ha ido aplicando progresivamente en las organizaciones. No obstante, en muchos casos, debido a la falta de asesoramiento adecuado, el proceso termina con la creación del plan, dejando de lado el proceso de control e implementación.

Ante este problema, es recomendable contar con un equipo de profesionales como los de CIEDO, una consultora organizacional que ayuda a pymes y empresas familiares a implementar con éxito las normativas organizacionales que exige la ley española.

La importancia de la implementación del plan de igualdad en las organizaciones Según el BOE, el plan de igualdad es un conjunto de medidas adoptadas a fin de alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Debe establecerse a partir de un diagnóstico previo, con la representación legal de los trabajadores.

A pesar de ser un requisito legal, el plan de igualdad no debe verse solo como un proceso administrativo, sino también como una oportunidad para que las organizaciones puedan mejorar el clima laboral y la retención de talentos. Además, es una alternativa para fortalecer la imagen de las compañías y favorecer el acceso a contratos de administración pública y subvenciones.

En el aspecto de los Recursos Humanos, esta ley se traduce en mayor productividad para las organizaciones, ya que los empleados se sienten en armonía y aceptados. Por esta razón, es importante, además, de elaborar el plan, garantizar su correcta implementación y desarrollo.

Profesionales con amplia experiencia Partiendo del hecho de que en algunas empresas no hay un personal especializado que lleve a cabo el control y seguimiento de los planes de igualdad, CIEDO ha conformado un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que se encargan de crear un protocolo basado en esta normativa y en las recomendaciones del Instituto de la Mujer, para acelerar la ejecución del plan en todas las áreas de la organización.

Los profesionales reconocen la importancia que tiene la correcta implantación y control para mejorar el ambiente organizacional de las empresas y evitar multas por parte de la inspección de trabajo, por eso, se aseguran de realizar un adecuado control y seguimiento de las acciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

La consultora de desarrollo de negocios se adapta a las necesidades de las empresas, brindando apoyo y asesoramiento en toda España. Los interesados en conocer más información del servicio que ofrecen pueden contactarlos a través de su página web.



