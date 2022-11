¿Qué materiales elegir para las persianas enrollables? Según Persianistas Zaragoza Comunicae

viernes, 4 de noviembre de 2022, 15:19 h (CET) Las persianas son el producto líder en el mercado y son cada vez más populares en los hogares. Sin embargo, el material utilizado en la fabricación de las persianas es importante en términos de calidad, durabilidad y comodidad. ¿Qué elegir entre una persiana de aluminio y una de PVC? Persianistas Zaragoza, expertos en reparación de persianas Zaragoza, explica a continuación, cuales de estos dos productos cumplirá mejor las necesidades y expectativas que el hogar necesita.

Persianas de PVC: un producto de calidad más asequible

La persiana de PVC, es decir, de cloruro de polivinilo, garantizan un buen aislamiento térmico y acústico. Además, el PVC es un material no termo conductor en comparación con su competidor el aluminio, lo que le permite ofrecer una mejor protección térmica para el hogar.

En general, la vida útil de las persianas de PVC es de entre 10 y 15 años.

El PVC es resistente a diferentes condiciones climáticas, por lo que el viento, la lluvia, la nieve, no serán un problema, y la presencia de una persiana de PVC en las ventanas será una barrera para los robos y al menos disuadirá a los ladrones.

También hay que tener en cuenta que la persiana de PVC no requiere mucho mantenimiento, un simple lavado con agua es necesario para mantenerla limpia. No se recomienda el uso de detergentes para su mantenimiento.

En conclusión, la persiana de PVC es un producto con una buena relación calidad-precio y ofrecerá un buen aislamiento acústico y térmico durante muchos años de confort.

Persianas de aluminio: un producto lleno de modernidad y calidad desde hace años

La instalación de persianas de aluminio es cada vez más popular, ya que son más resistentes en todos los tamaños. Esto se debe a que tienen doble pared y están rellenas de espuma de poliuretano en su interior, lo que da lugar a una persiana más rígida. Por ello, para anchuras superiores a 2 metros, se recomiendan las persianas de aluminio.

Las persianas de aluminio también ofrecen un buen aislamiento acústico y térmico. El aislamiento térmico es menor que el de las persianas de PVC, pero esto se debe a la naturaleza conductora del material.

La modernidad y la estética de las persianas de aluminio se deben también a la amplia gama de colores disponibles. De este modo, es mucho más fácil encontrar el color adecuado para combinar con la fachada.

Las persianas de aluminio, generalmente son más caras, pero tienen una vida útil mucho más larga que las de PVC.

Algunos dicen que la vida es ilimitada, en cualquier caso, la longevidad es ciertamente mayor que la del PVC. El aluminio es resistente a diversas condiciones meteorológicas, como el viento, la lluvia, la nieve y el sol. El aluminio es resistente a la deformación y la corrosión. En una región costera o lluviosa, las persianas de aluminio encontrarán su lugar sin ningún problema, y al igual que la persiana de PVC, disuadirán a los ladrones y los intentos de robo.

¿Cuáles son las ventajas de las persianas?

Hace unos años, las persianas eran una de las opciones más comunes a la hora de proteger las ventanas.

Las persianas cada día ganan adeptos. Protegen la casa contra los robos, garantizan sombra y el frescor necesario en las estaciones más cálidas. Además, hacen que un piso o una casa tenga un aspecto más moderno y son definitivamente más cómodas de usar.

No hace falta que se esfuerce en cerrarlas manualmente, ya que se puede optar por una solución más cómoda, persianas motorizadas con mando a distancia. Las persianas son muy duraderas y, si se instalan correctamente, pueden funcionar durante muchos años.

- Protección contra la excesiva radiación solar

Esta es la principal y más importante ventaja. A todo el mundo le gusta tener luz y sol en su vivienda. Sin embargo, cuando llega el verano y el calor, se busca un poco de espacio donde encontrar sombra.

La luz del sol que entra por las ventanas también dificulta mucho el trabajo con el ordenador o la televisión. La instalación de persianas pueden crear actividades que sean mucho más agradables. Además de proteger los muebles de la decoloración.

- Oscurecimiento de la habitación

Las persianas resultarán útiles no sólo como protección contra el sol, sino también contra cualquier otra luz procedente del exterior de la casa. Oscurecen perfectamente las habitaciones, aumentando así la calidad del sueño.

- Mantener la temperatura adecuada en el interior

El aislamiento térmico adecuado garantiza la temperatura correcta. En verano, la vivienda estará protegida del calor y en invierno del frío.

Independientemente de la temperatura exterior, no entrará aire caliente o frío en el hogar. Las persianas pueden utilizarse en cualquier habitación de la casa y en cualquier época del año.

- Ahorrar dinero

Como se ha mencionado anteriormente, un aislamiento adecuado garantiza una temperatura ambiente óptima y constante. Por consiguiente, la vivienda no se enfriará demasiado rápido y no se tendrá que pagar facturas de calefacción más elevadas durante la temporada de invierno ni facturas de electricidad derivadas del uso del aire acondicionado durante la temporada de verano.

- Reducir el ruido que entra en el interior

Las persianas no sólo proporcionan aislamiento térmico. Tienen la ventaja adicional de reducir el ruido en las habitaciones. Todos estos aspectos excederán en la comodidad, en un trabajo más eficiente y en la calidad del sueño.

- Para garantizar la privacidad

Cuando se instalan persianas se garantiza una sensación de libertad e intimidad en la propia casa. Le protegen perfectamente de las miradas indiscretas de los transeúntes y aumentan así la comodidad.

- Proporcionar seguridad

La última, y una de las más importantes ventajas que tienen las persianas es que garantizan la seguridad. Son muy resistentes y son difíciles de forzar, disuadirán eficazmente a los posibles ladrones.

