9 de cada 10 pacientes de Adelgar alcanza la pérdida de peso deseada

Bajar de peso es un reto para las personas, ya sea por una dificultad de cambiar los hábitos diarios o por una predisposición genética.

Por lo tanto, es aconsejable contar con asesoría especializada y personalizada a la hora de plantearse objetivos relacionados con el adelgazamiento. Por esta razón, Adelgar ofrece una gran variedad tratamientos para adelgazar desde Madrid y para toda España, que se pueden adaptar a las necesidades de cada paciente para asegurar el éxito del tratamiento escogido.

Experiencia que conduce al éxito Adelgar es una clínica de adelgazamiento y medicina estética ubicada en Madrid, que lleva funcionando desde 1994. En este periodo de tiempo han atendido a más de sesenta mil pacientes con su Método Adelgar, que está dirigido a todo tipo de pacientes de cualquier edad. En este no se utilizan pastillas ni medicamentos, suplementos, batidos ni ningún tipo de producto adicional. La clínica también ofrece servicios de cirugía de la obesidad y estética.

El Método Adelgar contiene un exclusivo conjunto de técnicas para adelgazar, reducir el sobrepeso y reducir la obesidad. Este método contempla cada tratamiento de forma personalizada, pudiendo combinar los diferentes enfoques dependiendo de las necesidades del paciente. El método incluye consultas médicas, análisis de la composición corporal, diagnóstico, planes nutricionales, y una amplia gama de servicios y tratamientos al alcance del paciente en todo momento con supervisión médica continuada.

Tratamientos que llevan a resultados El Método Adelgar tiene ciertos beneficios que lo diferencia de otras técnicas que se ofrecen en el mercado, que han sido detectados y estudiados por pacientes de las clínicas a lo largo de los años. El más destacado de ellos es que evita el efecto yoyo o efecto rebote de las dietas que aportan resultados a corto plazo, pero que no pueden mantenerse en el tiempo, haciendo que el paciente recupere el peso perdido.

Es de gran relevancia destacar que el tratamiento se realiza sin ningún tipo de producto adicional, por lo cual no tiene contraindicaciones médicas, costes extra, ni implica el consumo de sustancias que no están avaladas por la comunidad médica. Adicionalmente, este método no requiere ninguna cirugía y se realiza con supervisión del equipo interdisciplinario de Adelgar. Es un método indicado específicamente para reducir el sobrepeso y tratamiento de la obesidad de forma probada y segura, de lo cual pueden dar testimonio sus pacientes.

Debido a la dedicación y profesionalidad del equipo interdisciplinario de Adelgar para ayudar a sus pacientes a alcanzar sus objetivos con sus tratamientos para adelgazar, su método se presenta como una excelente alternativa para aquellas personas que deseen bajar de peso con asesoría personalizada y supervisada por profesionales.