La revolución del caviar verde: los beneficios del alga verde para la eterna juventud según CHEBAI DERMA

viernes, 4 de noviembre de 2022, 14:51 h (CET) El caviar ya no es sólo un ingrediente estrella de la restauración, sino también uno de los ingredientes estrella de los productos antienvejecimiento Una piel más firme y lisa, una tez luminosa, un cutis hidratado... Todo gracias a un ingrediente: el caviar verde

Caviar verde: el valioso e innovador ingrediente antiedad

La Caulerpa Lentillifera, también conocida como caviar verde, es una especie de alga que se encuentra en el mar. Es un alga comestible muy nutritiva que se consume principalmente en Asia.

Al igual que muchos componentes de las plantas, esta alga tiene propiedades antienvejecimiento, por lo que puede utilizarse como ingrediente cosmético.

Características y eficacia del caviar verde

El caviar verde es reconocido como producto exclusivo por sus amplios beneficios. Rico en nutrientes (treonina, leucina, lisina, arginina) y ácidos grasos esenciales de alta calidad son capaces de dar un poderoso efecto antiarrugas, restaurar la textura de la piel, aportando brillo y luminosidad.

Es un ingrediente que combate el envejecimiento de la piel porque aumenta la síntesis de una glicoproteína específica (laminina) y del colágeno de tipo IV.

El colágeno de tipo IV tiene una función de soporte; la laminina mantiene unidas las células; juntos son los principales constituyentes de la membrana basal de la piel.

Sin embargo, en la piel madura, la síntesis de colágeno y laminina se reduce considerablemente. Como resultado, la dermis y la epidermis dejan de estar cohesionadas, las arrugas aumentan y la piel es menos elástica y firme. Al favorecer la síntesis de estos componentes, el caviar verde tiene una acción antienvejecimiento muy eficaz. Esta acción se refuerza, al combinar el principio activo (caviar verde) con otros ingredientes antienvejecimiento, por ejemplo: extracto de levadura hidrolizada, ácido poliglucurónico, ácido hialurónico, etc.

La eficacia del caviar verde está demostrada por varios estudios científicos (se han realizado estudios en voluntarios de entre 40 y 60 años). Las pruebas demostraron que el uso diario (dos veces al día) durante aproximadamente un mes pudo reducir las arrugas en un 20%. Se comprobó que la piel de los voluntarios estaba más hidratada, la flacidez de la piel se redujo y el envejecimiento, en pequeña medida, se ralentizó.

Caviar verde: seguridad y uso

El caviar verde ha resultado ser un ingrediente funcional muy interesante tanto por su capacidad para combatir el envejecimiento como por su seguridad y alta calidad.

Puede utilizarse en cremas hidratantes y sérums faciales como ingrediente antiedad para pieles maduras, en cremas corporales reafirmantes o en tratamientos reparadores.

Es un valioso ingrediente especialmente útil para combatir las arrugas, la flacidez alrededor de los ojos, los pómulos, el óvalo de la cara y el cuello.

A diferencia de otros activos antienvejecimiento (que pueden utilizarse en porcentajes muy bajos), la dosis de caviar verde que puede introducirse en los productos oscila entre el 1 y el 5%. Así, contienen una buena dosis de caviar verde para ser realmente eficaces.

Los beneficios del caviar verde para la piel

El caviar verde tiene múltiples virtudes para la piel:

El uso de estos productos en la rutina diaria también permite nutrir en profundidad la piel, mejorar visiblemente la elasticidad de la piel, favorecer la regeneración y potenciar la síntesis de colágeno.

Semana tras semana, las células se revitalizan, la piel del rostro está más tonificada y el cutis más radiante, pero eso no es todo. Chebai Derma va más allá al incluir en su nueva fórmula el retinol derivado del caviar. Una molécula codiciada por una amplia eficacia alisadora. En otras palabras, rellena la piel y reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión.

¿Cuándo y cómo utilizar el caviar verde en el cuidado de la piel?

Se suele pensar que los tratamientos con caviar verde solo están reservados para las pieles maduras, esto no es del todo cierto: "Más vale prevenir que curar". El objetivo es utilizar una rutina adaptada a cada necesidad particular.

Por ejemplo, los tratamientos con caviar (loción, contorno de ojos y crema) pueden incluirse en la rutina de belleza a partir de los 30 años para evitar el relajamiento de la piel y mantener la flexibilidad y luminosidad.

Los sérums, en cambio, son excelentes reparadores y pueden adoptarse, por ejemplo: para reparar la piel al volver de vacaciones para suavizar la piel tras una fuerte exposición al sol.

Crema facial con caviar verde

La crema facial de caviar verde es perfecta como complemento del sérum, ya que tiene una textura cremosa que nutre la piel en profundidad.

Al igual que el sérum, esta crema es perfecta para las pieles secas y maduras. Y se puede usar tanto en el día como en la noche. Después de un día al sol, la piel necesita una buena dosis de hidratación y esta crema es ideal. Al día siguiente, la piel estará más suave, sana y bien nutrida.

¿Qué efecto tienen estos ingredientes en la piel?

- Mejora y tensa el cutis: Las sustancias marinas que contiene el caviar mejoran la elasticidad y la firmeza de la piel.

- Hidrata y da brillo: Ingredientes como los fosfolípidos hidratan la piel y proporcionan un cutis brillante.

- Rejuvenece: Aumenta la elasticidad para reducir las arrugas y las líneas de expresión. Los minerales, aceites y proteínas que contiene el caviar también activan el metabolismo celular, estimulando las células y sus mecanismos para regenerar la piel.

- El Caviar verde estimula el metabolismo celular y da a las estructuras cutáneas cansadas el impulso que necesitan para conseguir una superficie de la piel más firme.

Este increíble ingrediente ayuda a evitar las temidas arrugas, las líneas de expresión y la flacidez de los párpados y otras zonas del rostro.

Al utilizar cremas y serum con caviar verde se consigue una piel más radiante, se reducen las líneas de expresión y se mejora eficazmente la elasticidad de la piel.

