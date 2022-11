Víctor Gómez ofrece salas de trading en directo y formaciones Best Seller y Pro Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 12:11 h (CET)

La adquisición de conocimientos sobre los mercados de valores es un proceso que lleva tiempo y debe contemplar diversas cuestiones, como estrategias de inversión y tipos de rentas.

Por esa razón, resulta necesario acceder a formaciones específicas como las que brinda Víctor Gómez. Las ventajas que ofrecen las mismas son el acceso a estudios desde cero hasta que son rentables, la operativa diaria delante de los alumnos para un mejor aprendizaje y la participación en incubadora de traders.

Entre los servicios destacados a los que se pueden acceder, se encuentran las salas de trading en directo. Las mismas forman parte de las formaciones Best Seller y Pro, que tienen como principal objetivo llevar el conocimiento a la acción.

Víctor Gómez: el trading en directo A través de la formación Pro, se puede acceder a salas de trading en directo. La misma ofrece conocimientos explicados de manera sencilla, operativa real en vivo donde consultar las dudas, seguimiento personalizado para desarrollar habilidades en el sector y un desafío para mostrar lo aprendido.

Dicho proceso formativo incluye acceso por seis meses a salas de trading, en la que un profesional en la materia pone en práctica la metodología en directo para resolver cualquier tipo de dudas que se puedan presentar.

También incluye la formación Express Best Seller, mediante la que se puede descubrir cómo ser rentable en cualquier mercado financiero para conseguir ingresos. Dicho sistema es sencillo y puede adaptarse a cualquier mercado.

Además, la formación Pro que ofrece Víctor Gómez incluye acceso a incubadora de traders, descuento sala e incubadora, un desafío y garantía Pro, la única formación que garantiza resultados.

¿Por qué elegir la academia de Víctor Gómez? Más de 10 años en el mercado avalan el trabajo de Víctor Gómez en la formación de traders, que demostraron innumerables casos de éxito.

En ese contexto, una de las claves de la academia es aplicar una estrategia infalible y fácil de comprender. De esta manera, el objetivo es que se puedan brindar conocimientos al alcance de todos, sin la necesidad de indicadores en pantalla que condicionan la agilidad de tomar decisiones rápidas y efectivas.

Un valor agregado que ofrece la academia es que las formaciones se adaptan a todos los bolsillos. Lo que la firma busca es brindar paquetes sencillos tanto a nivel teórico como práctico, siendo este último muy económico en comparación con lo que ofrecen otras instituciones.

Con múltiples cursos destinados a quienes desean formarse como traders y una gran cantidad de casos de éxito, la academia de Víctor Gómez es referente en materia de conocimientos de trading.



