Más electrificados y digitales: así serán los Hogares del Futuro, según Schneider Electric

viernes, 4 de noviembre de 2022, 13:59 h (CET) El próximo 10 de noviembre, Schneider Electric mostrará las nuevas funcionalidades y posibilidades de los Hogares del Futuro, en un evento digital dirigido a los profesionales del sector en España. Unir la electrificación y la digitalización permite crear viviendas más eficientes y sostenibles, a través de las soluciones inteligentes de Schneider Electric Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presentará el próximo 10 de noviembre sus nuevas soluciones para los hogares del futuro en el evento para todo el ecosistema de partners del sector residencial.

Su visión parte de la premisa de que la transición energética empieza en los hogares, y no solo aquellos que están por construir, el 95% de los edificios construidos en Europa seguirán aquí en 2050. Para acelerar esta transición, la multinacional apuesta por convergencia de la electrificación y la digitalización, lo que llaman Electricidad 4.0, con un amplio abanico de soluciones sostenibles y eficientes.

Durante el evento, Home of the Future 2022, se presentarán los nuevos productos y soluciones de la compañía pensadas para espacios más sostenibles e inteligentes. Por un lado, se descubrirán las innovaciones en el ecosistema Wiser que permitirá aumentar la eficiencia energética en el hogar y monitorizar los consumos. Se conocerá cómo la tecnología inteligente de Wiser ofrece la visibilidad que se necesita para entender mejor el consumo energético en el hogar y ajustarlo en base a objetivos y conseguir ahorrar entre un 30% y 40% de energía.

Además, Schneider Electric dará a conocer el único cargador de vehículo eléctrico para hogares que se integra al sistema de gestión de la vivienda, el EVlink Home Smart y las novedades de KNX, entre otras.

En la actualidad, los hogares ya son responsables de aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de CO2, más incluso que el transporte, y representan el 36% del consumo energético anual en Iberia. Teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático, el incremento de los costes de la energía y el aumento de la electrificación en los hogares es crucial tomar medidas al respecto, incluso en los hogares.

"Los beneficios de la digitalización aumentan cuando se combina con la electrificación, a esto le llamamos eficiencia digital. La electrificación es capaz de desplazar a los combustibles fósiles, un claro ejemplo de ello es la modernización de sistemas solares y bombas de calor eléctricas en los hogares. Y con la digitalización podemos hacer visible lo invisible. Nuestros hogares tienen que ser más inteligentes para poder medir y monitorizar nuestros consumos. Solo así podrán convertirse en hogares más eficientes, conectados y personalizados", ha asegurado Patricia Pimenta, VP de Home and Distribution de Schneider Electric Iberia.

Innovation Talk: Home of the Future 2022

Fecha: 10 de noviembre



Horario: De 17h a 18h



Hacer clic aquí para registrarse

