T1 y DRX se verán las caras en la final de Worlds 2022 en San Francisco, California

Faker vuelve a una final 5 años después y se verá las caras con el primer equipo en la historia de Worlds que se cuela en la final desde el Play-in. Los artistas Lil Nas X y Jackson Wang protagonizarán la ceremonia de apertura, presentada por Mastercard. Este año será la primera vez que haya un costreaming en español de la competición en un canal distinto al de las retransmisiones oficiales, de la mano de Ibai Llanos Tras más de un mes de competición, Worlds 2022 se acerca a su gran final. La máxima competición de League of Legends celebrará en el Chase Center de San Francisco (California) la final entre los dos mejores equipos del momento: T1 y DRX.



Faker vuelve a una final 5 años después

Si se habla de Worlds, hay que hablar de T1 y, más concretamente, de Lee "Faker" Sang-Hyeok. El jugador coreano nunca decepciona en sus participaciones en el torneo internacional: en sus 7 mundiales, siempre ha llegado mínimo a las semifinales y esta será su quinta final.



Este año, T1 ha demostrado que estaba en uno de sus mejores momentos al conseguir un increíble 18-0 en la fase regular del split de primavera de la LCK. Asimismo, se proclamó campeón de la liga frente a Gen.G por 3-1. Una actuación imponente en su país que han sabido trasladar al panorama internacional, donde han conseguido la primera plaza de su grupo y un billete a la final tras dos grandes series contra Royal Never Give Up (3-0) y JDG (3-1).



El equipo coreano ha sido campeón de Worlds en tres ocasiones (2013, 2015 y 2016) y buscará serlo por cuarta vez en San Francisco contra sus compatriotas.



DRX y T1 se han enfrentado en 14 ocasiones desde 2020, todas en la LCK, y con un 12-2 favorable al conjunto de Faker.

"Ganar Worlds es el objetivo final de todo jugador profesional de League of Legends, es el mayor premio que se puede conseguir y para mí tiene especial importancia en esta ocasión porque hacía mucho tiempo que no estaba en unas finales", explicó Faker en la rueda de prensa previa al choque.

Deft emociona a la comunidad de LoL

DRX es el primer equipo en la historia de Worlds que llega desde el Play-In hasta la final, además de ser la primera vez que un cuarto representante de una región llega a esta fase.



Sin duda, se trata de un equipo que ya ha hecho historia, pero que querrá culminar el trabajo en la gran final. Además, cuenta en sus filas con un histórico del League of Legends competitivo: Kim "Deft" Hyuk-kyu. El AD Carry del equipo coreano ha emocionado a la comunidad de LoL tras sus lágrimas de felicidad en el escenario al conseguir el billete a la semifinal de Worlds. Ya en la final, buscará su primer trofeo como campeón del mundo.



El conjunto coreano se paseó en la fase de Play-In con un 5-0, pero luego tuvo que sufrir un poco más para alcanzar esta final. Pasó como primero de grupo y eliminó a EDG (3-2) y a Gen.G (3-1) en cuartos de final y semifinales, respectivamente.



El propio Deft protagonizó una de las jugadas que pasará a la historia de la competición, al dejar el nexo enemigo a un golpe y no poder finalizar la partida por la reaparición de un inhibidor enemigo. Una jugada desafortunada que no impidió que él y su equipo mantuvieran la confianza y consiguieran llegar a la final.



"He derrotado a muchos excompañeros de equipo, pero si no fuera por ellos no habría llegado hasta aquí, así que les doy las gracias. En estas finales derrotaré a otro excompañero", afirmó Deft en la rueda de prensa previa a la final de Worlds 2022

Ceremonia de apertura

Los dos conjuntos procedentes de la LCK (Corea) pondrán el espectáculo durante las partidas, mientras que los artistas Lil Nas X y Jackson Wang lo harán en la ceremonia de apertura, presentada por MastercardTM.



El rapero, cantante, compositor y presidente de League of Legends, Lil Nas X encabezará la ceremonia con su interpretación de "STAR WALKIN’," el himno para la edición de Worlds de este año. Por su parte, el cantante y productor discográfico Jackson Wang, en partnership con el sello discográfico 88rising, interpretará el estreno mundial de "Fire to the Fuse," un tema producido y escrito por Riot Music para la nueva línea de aspectos Empíreo".

Nicolo Laurent, CEO de Riot Games, habló en la rueda de prensa previa a la final sobre la ceremonia de apertura y lo que Riot Games quiere conseguir:" Tendremos una ceremonia increíble este fin de semana con las actuaciones de LiL Nas X, presidente de League of Legends, y Jackson Wang. Yo no lo llamaría una ceremonia, sino una celebración, porque estamos aquí para celebrar junto a los mejores jugadores del mundo y la comunidad de League of Legends. Estamos preparados para ofrecer un espectáculo que os deje alucinados y que no podáis ver en ningún otro sitio".



En la rueda de prensa también participó Lil Nas X, presidente de League of Legends, que destacó: "Es genial ver la diversidad que se está consiguiendo en los últimos años dentro de la industria de los videojuegos. Creo que es algo muy bonito que va a ayudar a que mucha gente se sienta más representada".



Por su parte, Jackson Wang, también quiso destacar en esta rueda de prensa previa la importancia del evento: "Es un honor poder participar en esta ceremonia. Cuando pasen 50 años podré decirle a mis nietos que yo formé parte de esto".



El programa de la ceremonia de apertura de la final incluye, asimismo, la interpretación de Louis Leibfried y Edda Hayes, miembros del colectivo 2WEI.



La nueva Copa del Invocador

Riot Games, en colaboración con Tiffany & Co, ha renovado la Copa del Invocador para Worlds 2022. El nuevo trofeo tiene un estilo más minimalista y moderno, mide unos 70 centímetros, pesa más de 20kg y está hecho con plata esterlina, plata fina, acero inoxidable, latón y madera, almacenando más de 277 horas de trabajo en legendario taller de joyería de lujo de Holloware.



La copa tiene detalles de los 5 roles de League of Legends: Top, Jungla, Medio, ADC y Support. Además de tener grabados los nombres de los equipos y jugadores que han conquistado Worlds.



Sede de la final y retransmisión

La final se celebrará en el Chase Center de San Francisco, California, y reunirá a más de 14.000 aficionados, tras venderse todas las entradas disponibles. En este recinto deportivo juegan sus partidos como local los Golden State Warriors, vigentes campeones de la NBA.



La final de Worlds 2022 tendrá lugar el 6 de noviembre a la 01:00 (hora peninsular española) y podrá verse en Twitch, YouTube, y Lolesports.com. Aquellos que la sigan en Lolesports.com tendrán la oportunidad de acceder a exclusivas recompensas en el juego: chromas de Swain, Akshan y Zyra rosa de cristal, que celebran la colaboración con Tiffany & Co.



Costreaming de Ibai Llanos

Worlds 2022 marcará un antes y un después en la forma de retransmitir la final por parte de Riot Games. Este año será la primera vez que haya un costreaming en español de la competición en un canal distinto al de las retransmisiones oficiales, y será de la mano de uno de los más grandes streamers del mundo: Ibai Llanos.



El excaster bilbaíno, que recientemente ha anunciado la participación de KOI en la próxima LEC, retransmitirá en directo la final desde el Chase Center junto a Sergio "Knekro" García, Alejandro "Kuentin" Cotrina y Javier "Elyoya" Prades.



Muestra de los campeones de Worlds 2022

Como todos los años, Riot Games creará aspectos que sirvan como homenaje para los campeones de Worlds 2022. Además, en esta ocasión se llevará a cabo una muestra que llegará al juego en el segundo trimestre de 2023.

Las muestras son promociones que duran entre tres y cuatro semanas, se centran en una temática y ofrecen nuevos aspectos de campeones y accesorios a juego. Además, las muestras vienen acompañadas de diversas misiones y recompensas.



El diseño de la línea de aspectos se basará en los colores del equipo ganador y en la temática del Mundial 2022. Una novedad de este año es que habrá una versión de prestigio de uno de los campeones elegidos por los ganadores.



Entre el contenido del equipo ganador también habrá un aspecto de guardián del equipo, iconos exclusivos, bordes de invocador y chromas de campeones. El aspecto del guardián se decidirá en colaboración con el equipo ganador.