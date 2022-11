Schneider Electric presenta una serie de estudios independientes que revelan las carencias en sostenibilidad

Los informes y estudios realizados por tres empresas de investigación independientes indican que la mayor parte del sector de IT y de centros de datos se encuentra en la fase inicial del proceso de sostenibilidad. En un estudio, el 73% de las empresas consideran que la sostenibilidad es su segunda prioridad empresarial, pero sólo el 33% afirma haber creado un plan estratégico de sostenibilidad Schneider Electric™, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha encargado informes a tres empresas de investigación independientes que se han centrado en la sostenibilidad de las operaciones IT y de los centros de datos, y los resultados revelan una desconexión entre la intención y la acción, lo que indica que la mayor parte del sector está todavía en la fase inicial de su camino hacia la sostenibilidad.



Los tres estudios solicitados se han realizado, por separado, por los analistas líderes del sector de 451 Research, que forma parte de S&P Market Intelligence, Forrester Consulting y Canalys. Han recogido datos de casi 3.000 participantes de todo el mundo, entre los que se encuentran los mayores proveedores de servicios de colocación y en la nube, proveedores de soluciones de IT y profesionales de IT de muchos segmentos y tamaños de empresas. El documento de 451 Research revela un dilema de percepción vs. realidad en el que las empresas creen que sus programas de sostenibilidad están más avanzados de lo que están, ya que "las evaluaciones de madurez de casi la mitad (48%) de los encuestados no coinciden con una respuesta anterior". El documento de Forrester Consulting está centrado en la colocación y ha descubierto que el 73% de los encuestados declaran que la sostenibilidad es una prioridad empresarial para su empresa, su prioridad número 2 en general, pero sólo el 33% afirma que sus empresas han creado un plan estratégico de sostenibilidad. La investigación de Canalys determina que los socios del canal de IT están invirtiendo en estrategias de sostenibilidad, pero están luchando para traducir la inversión en acción y carecen de una respuesta clara sobre cómo lograr este objetivo. Aunque el 61% de los socios cuenta con personal dedicado a la sostenibilidad, sólo un tercio ha establecido objetivos ESG.

"La investigación demuestra claramente que en el sector de los centros de datos y de IT existe una brecha de acción en materia de sostenibilidad: la intención parece estar ahí, pero falta la acción", afirma Pankaj Sharma, EVP de Secure Power Divisions, Schneider Electric. "Por supuesto, los profesionales de IT entienden y han tomado medidas para abordar la sostenibilidad. Pero lo que nos falta, con alguna excepción, son planes de acción de sostenibilidad completos y respaldados y objetivos medibles para crear el cambio necesario para hacer frente a la crisis climática. Estos tres trabajos de investigación han documentado una brecha de acción en materia de sostenibilidad y ese es nuestro reto colectivo a abordar".

Entendiendo en qué estado se encuentran las iniciativas de sostenibilidad de toda la industria

Schneider Electric ha encargado los tres estudios de investigación independientes, diseñados para ayudar al sector a entender el grado de madurez de las iniciativas de sostenibilidad. A continuación, se presenta una descripción de cada informe con una muestra de los resultados y enlaces a los estudios completos:

451 Research Special Report: Sustainability at the Edge – The Gap between Enterprise Plans and Sustainability Programs for Core and Distributed IT. El documento analiza más de 1.150 medianas y grandes empresas de todo el mundo que representan más de 20 sectores verticales y sus esfuerzos de sostenibilidad con recursos informáticos distribuidos.

Los analistas han determinado que muchas empresas creen que están más avanzadas en su camino hacia la sostenibilidad de lo que realmente están. Para este grupo, el principal impulsor de la sostenibilidad es el valor empresarial y las empresas comienzan midiendo el uso de la energía y luego se expanden a otras métricas y herramientas de sostenibilidad. Los mayores retos en su camino hacia la sostenibilidad son la optimización del uso de la energía, seguida de la obtención de datos y métricas coherentes (para las empresas líderes/avanzadas) y la falta de personal cualificado (para las organizaciones principiantes).

The thought leadership paper from Forrester Consulting: Reimagine Colocation Strategy With Sustainability Front of Mind. Los investigadores han encuestado a 1.033 personas encargadas de tomar decisiones sobre sostenibilidad en proveedores de servicios de alojamiento de todo el mundo con el objetivo de explorar los factores que impulsan la sostenibilidad en el sector de los proveedores de servicios de alojamiento. El estudio también explora los principales desafíos para los jugadores de colocación y donde están invirtiendo más en el conjunto de tecnologías. El documento revela que las empresas carecen de una estrategia global sólida para los programas de sostenibilidad, ya que sólo el 33% afirma que su entidad ha creado un plan estratégico de sostenibilidad. Esto indica que el sector se encuentra todavía en el inicio de la trayectoria de la sostenibilidad. El documento determina que, de cara al futuro, una pieza clave para el éxito de la sostenibilidad será encontrar el socio adecuado para ayudar a las empresas a tener éxito. También se observa que las empresas que han contratado a una consultora de sostenibilidad externa como parte de sus iniciativas de sostenibilidad tienen un 33% más de probabilidades de alcanzar un alto grado de madurez.

Canalys: How can partners develop sustainability strategies? pretende entender la preparación del ecosistema global del canal IT en el proceso de sostenibilidad, encuestando a 500 proveedores de soluciones IT. La investigación define la preparación de los canales de IT y su papel en el ecosistema más amplio. Canalys ha descubierto que el 60% de los encuestados cuenta con recursos dedicados a la gestión social y medioambiental y que el 40% espera obtener ingresos de las soluciones de sostenibilidad. Aunque los socios del canal IT están invirtiendo en estrategias de sostenibilidad, les cuesta traducirlo en acciones, según el eBook. El estudio de mercado valida la necesidad de prácticas y soluciones sostenibles de principio a fin por parte de los proveedores de IT y tecnología.