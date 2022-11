Los beneficios de contar con el mediador seguros Rafael Bonilla

En cualquier momento puede vencer una póliza de seguros, en función de su fecha de caducidad.

Sin embargo, los últimos y los primeros meses del año suelen ser muy importantes para el sector. Es en estas temporadas en las que la gente suele plantearse más el tema de sus coberturas.

En estas ocasiones, la figura del mediador seguros cobra mucha importancia a la hora de tomar de la mejor decisión sobre estos productos. Estos profesionales, como Rafael Bonilla, aconsejan a la empresa o a las familias sobre cuáles son las mejores opciones del mercado que se ajustan a sus necesidades.

Beneficios de contar un mediador seguros Estos intermediadores son profesionales que conocen de manera profunda el mercado de los seguros. En este sentido, el experto español Rafael Bonilla sostiene que esto implica varias ventajas para el usuario de estas pólizas. Una de ellas es la atención personalizada, gracias a la relación cercana que establecen con sus clientes.

Esto, a su vez, trae consigo otras dos ventajas. La primera de ellas es una mejor gestión del seguro y una atención posventa más eficaz al aportar soluciones en caso de siniestros. Son elementos de mucho valor, tomando en cuenta que el usuario no deberá pagar ninguna comisión adicional.

El trato y la contratación de una póliza a través de un mediador de seguros es una garantía de transparencia. Esta se sustenta porque, según la Ley 27/2006 del 17 de julio, todo mediador de seguros debe contar con una serie de conocimientos. Estos son los que les permitirán brindar un excelente servicio.

Habla la voz de la experiencia Rafael Bonilla es un corredor de seguros cuya la experiencia le ha convertido en facilitador. No solo para sus decenas de clientes que se benefician de sus recomendaciones, sino también de sus alumnos. Desde el año 2017, ha sido un exitoso formador de nuevos talentos bajo un método de su total autoría: MAIO (Mediador All in One).

El objetivo de su formación es que los mediadores de seguros incrementen su nivel profesional y el reconocimiento por parte de los consumidores. El Método MAIO propone el uso de una serie de herramientas para cultivar una auténtica fidelidad de los usuarios. Con él, se conseguirán más pólizas por cliente (mayor densidad) y, de esta manera, el trabajo de los agentes será mucho más efectivo.

Igualmente, un mayor nivel profesional permite un servicio más sólido y un análisis objetivo de cada una de las opciones existentes en el mercado. Esa formación hace posible que el mediador de seguros pueda evaluar de manera más adecuada las necesidades del cliente. Así podrá ser más previsivo sobre sus necesidades futuras. Ese buen cálculo hace posible ajustar mejor las pólizas y sus distintas coberturas a cada caso en particular.