LEGO® Friends presenta los nuevos personajes para representar a todos los niños del mundo durante el juego

viernes, 4 de noviembre de 2022, 11:47 h (CET)

Los nuevos personajes de LEGO® Friends son los más representativos del mundo, ya que representan variedad de género, cultura, etnia, rasgos y capacidades físicas, discapacidades no visibles y neurodivergencia.

Nuevas historias para explorar los altibajos de la amistad, mientras los personajes superan retos, obstáculos y las diferencias en el mundo moderno de hoy.

Una década después del lanzamiento de LEGO® Friends, el Grupo LEGO ha reinventado el universo de los amigos, con la introducción de nuevos y diversos personajes, en la famosa ciudad de Heartlake para que más niños y niñas se sientan representados durante el juego. Esta nueva generación está diseñada para celebrar la diversidad de amistades en el mundo moderno.

El Grupo LEGO valora la visión y opinión de los niños, por eso, los ha tomado como modelo para la creación de la nueva generación de LEGO® Friends. Por ello, la compañía ha implementado las aportaciones de las pruebas de los niños, la investigación y los comentarios de las cartas enviadas por los más pequeños, en la que todos coincidieron en que deseaban verse a sí mismos y a sus amigos mejor representados.

LEGO® Friends cuenta con todo un universo de personajes auténticos, interesantes, apasionados y diversos y ahora incluye múltiples personajes con distintos tonos de piel, culturas, discapacidades físicas y no visibles y neurodiversidad. Los nuevos escenarios contarán con personajes con diferencia de extremidades, síndrome de Down, ansiedad, vitíligo y un perro con silla de ruedas.

Los nuevos amigos y amigas también exploran y trabajan para superar los retos modernos a los que se enfrentan, pasiones, obstáculos y diferencias, todo ello mientras se crean nuevas amistades.

“En el Grupo LEGO, entendemos que los niños quieren que los personajes que encuentren en los sets se parezcan más a las diversas personalidades que conocen en la vida real”, ha explicado Tracie Chiarella, responsable de producto de LEGO® Friends, en el Grupo LEGO. “Evolucionamos continuamente nuestros productos para que sean un reflejo real de la sociedad y por eso estamos orgullosos de lanzar esta nueva generación de LEGO® Friends. Queremos que los niños vean el nuevo universo LEGO® Friends, tanto en el producto físico como en el contenido que lanzaremos en 2023, como un reflejo de sus propias amistades y ver a los personajes como auténticos. Hemos optado por hacer evolucionar el universo LEGO® Friends y la serie de televisión para que sean más inclusivos, con el fin de dar a los padres y a los niños más herramientas para navegar por la amistad y sus emociones a medida que crecen y aprenden”.

El universo LEGO® Friends reinventado tiene como objetivo ayudar a los niños a ser mejores amigos de sí mismos y de los demás, al tiempo que les proporciona un desarrollo emocional y social a través del juego, para ayudarles a entender mejor la individualidad, la diversidad y el mundo actual.

Más allá de la investigación y las pruebas con niños, el Grupo LEGO también reveló una investigación reciente que pone de manifiesto la necesidad de los niños de ser representados mientras juegan.

En este sentido, el Estudio LEGO® Play Well 2022 mostró un fuerte deseo de tener una mayor representación en el juego y un mayor debate sobre la diversidad. Reveló que los padres (97%) creen que es importante abordar las individualidades entre todos, especialmente, lo referente a la salud mental (91%), las discapacidades físicas (82%), discapacidades mentales (81%) y el origen étnico (75%). Además, los padres (85%) afirman que el juego y los juguetes pueden tener un papel fundamental para ayudar a los niños a aprender sobre la diversidad (84%).

La investigación también reveló que 3 de cada 4 (73%) niños sentían que no había suficientes juguetes con personajes que los representaran y, del mismo modo, a 8 de cada 10 niños les gustaría que hubiera más juguetes con personajes que se parecieran a ellos. Además, los propios niños piden un mundo más justo y equitativo, ya que 9 de cada 10 afirman que se preocupan de que todos sean tratados por igual.

El Grupo LEGO quiere que los niños de todo el mundo experimenten todo el universo LEGO como algo relacionado y representativo del mundo real, tanto en lo que respecta a los productos como a los contenidos. Como resultado, los argumentos de la serie de televisión LEGO® Friends se han renovado en colaboración con el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios de Comunicación, ayudando a desarrollar las narrativas de los personajes para asegurar que sean relacionables, inclusivos y que reflejen las dificultades y experiencias a las que se enfrentan los niños hoy en día, incluidos los altibajos de las amistades.

Los nuevos sets de LEGO® Friends estarán disponibles a partir del 1 de enero de 2023, mientras que el especial de televisión de LEGO® Friends se emitirá en febrero de 2023, dando inicio a la nueva serie de televisión.

Acerca del Estudio LEGO® Play Well 2022 Todas las conclusiones del informe, a menos que se indique lo contrario, se recogieron de un total de 32.781 padres y 24.593 niños de entre 5 y 12 años, a través de una encuesta cuantitativa online de 20 minutos realizada en 35 países a principios de 2022. Para obtener una lista completa de países, es posible ponerse en contacto con media@lego.com.

Sobre Geena Davis Institute on Gender in Media (GDIGM) Fundado en 2004 por la actriz ganadora del Premio de la Academia, Geena Davis, el Instituto es la única organización basada en la investigación que trabaja en colaboración dentro de la industria del entretenimiento para crear un equilibrio de género, fomentar la inclusión y reducir los estereotipos negativos en los medios de entretenimiento familiar.

Sobre el Grupo LEGO La misión del Grupo LEGO es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego. El sistema LEGO en el juego, con su base en los ladrillos LEGO, permite a los niños y a los aficionados construir y reconstruir cualquier cosa que puedan imaginar.

El Grupo LEGO fue fundado en Billund (Dinamarca) en 1932 por Ole Kirk Kristiansen y su nombre deriva de las dos palabras danesas LEg GOdt, que significan «jugar bien». En la actualidad, el Grupo LEGO sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sin embargo, sus productos se venden ahora en más de 130 países de todo el mundo.



