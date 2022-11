¿Por qué tienes que contratar una agencia SEO?

El marketing digital se ha ido convirtiendo poco a poco en uno de los principales elementos en la trayectoria comercial de cualquier modelo de negocio. Adentrarse en el mercado online es una prioridad sin la cual es imposible garantizar el éxito corporativo y, para ello, es fundamental establecer las pautas de comunicación más efectivas en la actualidad. El posicionamiento SEO es un cimiento crucial en esta materia y, en todos los casos, se debe llevar a cabo de la mano de los mejores expertos en la materia. Unos expertos que trabajan en agencias de rigor y que se ponen a nuestra entera disposición para hacernos crecer como empresa en internet.

Ventajas de trabajar con una agencia SEO

Una de las falsas creencias en los tiempos que corren es pensar que podemos asumir toda la gestión de un modelo de negocio en internet por cuenta propia. No importa la cantidad de videotutoriales que veas o lo sencillo que pienses que es emprender el mercado virtual: son muchos los elementos que entran en juego a la hora de obtener reconocimiento comercial. El posicionamiento SEO es precisamente una de las labores más complejas dentro del marketing digital y, por consiguiente, lo más apropiado es buscar una agencia SEO que haya demostrado su autoridad dentro de dicho sector.

Empecemos por lo básico. El posicionamiento SEO es el conglomerado de metodologías que se aplican dentro (On Page) y fuera (Off Page) de un portal online para que crezca dentro de las principales plataformas digitales. Es decir, se van desarrollando diferentes acciones para que la web de nuestra empresa aparezca lo más alto posible de espacios como Google. Este crecimiento debe ser orgánico y no publicitario; es decir, nada de anuncios en Google Ads para llegar a los primeros puestos del buscador. Un proceso largo y tedioso que debe caer en manos de los especialistas mejor preparados, de lo contrario jamás seremos los referentes corporativos que esperamos ser.

Entre las acciones más destacadas del posicionamiento SEO, encontramos algunas como la optimización del contenido de la web. Es decir, se crean diferentes posts con palabras clave, enlaces internos y externos e imágenes con los títulos adecuados para que Google entienda que lo que compartimos merece ser mostrado a los usuarios. Mejorar la indexación y la jerarquía de la propia página es también una buena forma de actuar, por lo que esta metodología está asociada al desarrollo web. Por último, si hablamos de SEO Off Page, destacan estrategias como el linkbuilding, la cual consiste en colocar enlaces a nuestro portal en blogs de terceros para así ganar relevancia ante los algoritmos del buscador.

Teniendo todo esto en cuenta, es evidente que la principal ventaja de contratar una agencia SEO es el hecho de obtener una gestión integral con las mejores perspectivas de éxito. Un trabajo que comienza con el estudio de nuestro modelo de negocio, el diseño de un plan exhaustivo y una ejecución ejemplar; logrando que nos convirtamos en una web con un alto volumen de visitas día tras día.

¿Cómo elegir la mejor agencia SEO?

Una vez analizado qué puede hacer por nosotros una agencia SEO, es probable que te estés preguntando cómo puedes solicitar un servicio de estas características. Bien, antes de nada, debes saber que hay un desorbitado volumen de oferta en el ámbito del marketing digital y no: no todas las compañías merecen tu confianza.

Si el objetivo de una agencia SEO es posicionar la web de sus clientes en Google, evalúa si han logrado hacer lo propio con su misma plataforma. Es decir, ¿cómo invertir en aquellos que prometen los mejores resultados, pero no han sido capaces de lograrlo con su negocio?

De igual forma, te animamos a que eches un vistazo a la cartera de clientes de la agencia que estás evaluando. Comprueba cuál es su puesto en los buscadores y verás sus casos de éxito en primera persona. Porque el marketing digital deja rastro y es importante que sepas cómo quedarte con los mejores especialistas para así optimizar tus opciones de éxito empresarial.