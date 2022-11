¿Por qué no llegan las subvenciones a personas reales? Comunicae

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:59 h (CET) Los fraudes, un lenguaje inaccesible y la falta de digitalización son los principales enemigos a la hora de optar a una subvención. La tecnología de FANDIT hace que solicitar una ayuda sea fácil y rápido, cambiando el punto de vista que se tiene sobre las subvenciones. ¿Cumplen las ayudas su propósito real? Estas deben facilitar a personas y empresas el desarrollo de proyectos, pero la realidad es otra. Esta financiación, sostenida con ayudas públicas, muchas veces no acaba donde debería. ¿Por qué?

Para Pedro Robles, CEO de Fandit, "en el mundo de las ayudas, hay demasiados piratas. Hay que conseguir que sean minoría, para que no paguen justos por pecadores".

En las últimas semanas, se contemplan varios ejemplos muy ilustrativos. Hace unos días, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de cárcel de seis años y un mes para un hombre acusado de llevarse 32.075 euros que estaban destinados a hacer frente a los daños del terremoto de Lorca de 2011.

El acusado, presidente de su Comunidad de Propietarios, habría destinado el dinero a realizar obras en su propia vivienda. Además, ocultó la concesión de la ayuda a sus vecinos y habría llevado una contabilidad B para su enriquecimiento personal.

Otro caso al hilo es el de la desarticulación de una red en Vizcaya que usaba 62 identidades falsas para cobrar subvenciones. Este entramado criminal consiguió más de un millón de euros destinados a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con esta técnica.

Así, los fraudes hacen que las ayudas no lleguen a personas que realmente las necesitan y acaben en manos equivocadas.

Existen otros motivos que hacen que las ayudas no acaben llegando a sus destinatarios:

Lenguaje . En demasiadas ocasiones, su redacción es inaccesible para el ciudadano medio. Frases subordinadas de varias líneas y un vocabulario técnico marcan un alto nivel de entrada.

. En demasiadas ocasiones, su redacción es inaccesible para el ciudadano medio. Frases subordinadas de varias líneas y un vocabulario técnico marcan un alto nivel de entrada. Plazos imposibles. Las convocatorias no se ajustan a la realidad de los solicitantes. Puede resultar difícil seguir el ritmo exigido por las administraciones a la hora de realizar trámites para las ayudas.

Las convocatorias no se ajustan a la realidad de los solicitantes. Puede resultar difícil seguir el ritmo exigido por las administraciones a la hora de realizar trámites para las ayudas. Digitalización. Muchas personas carecen de los equipos técnicos y de las competencias necesarias para tramitar una subvención.

Muchas personas carecen de los equipos técnicos y de las competencias necesarias para tramitar una subvención. Diversidad. Pocas subvenciones se parecen entre sí. Por eso, el hecho de pedir una con éxito, no asegura hacerlo bien en la siguiente.

Pocas subvenciones se parecen entre sí. Por eso, el hecho de pedir una con éxito, no asegura hacerlo bien en la siguiente. Comunicación confusa. Normalmente, las ayudas se anuncian con márgenes de, al menos, varios meses por motivos políticos. Estos avisos con tanta antelación no ayudan a los solicitantes, más bien les despista. Modernizar el ecosistema de las subvenciones para lograr la accesibilidad real se ha convertido en una necesidad. Las ayudas acaban llegando a personas reales -FANDIT ha repartido un millón y medio de euros en España-, pero muchas veces no es fácil acceder a ellas.

Según Pedro Robles, "el solicitante tiene un gran reto. Debe enterarse de si hay una ayuda, en qué momento abre, etc. Una vez que la ha presentado y ganado, tiene que saber gestionarla correctamente para no tener que devolver el dinero".

¿Cuál es la solución?

En ocasiones, intentar solicitar una ayuda en España por iniciativa propia es misión imposible. Soluciones como FANDIT vienen a poner remedio a todos los problemas que surgen durante el proceso de solicitud de una ayuda.

FANDIT hace que pedir una subvención sea asequible y asumible. Su tecnología es barata y hace que los procesos sean más rápidos. Esta solución puede cambiar la perspectiva que se tiene de las subvenciones.

El marketplace y la tecnología de FANDIT pueden ayudarte a tramitar las ayudas que necesitas sin tener que realizar directamente gestiones con la Administración. Las ventajas para las empresas que acuden a esta solución son múltiples:

Es más rápido.

Reduce costes.

Es una tecnología accesible.

Gestiona el proceso de forma eficaz.

Mejora la satisfacción de sus clientes.

Transparencia en los trámites.

Diversidad de opciones para la gestión de ayudas. Desde enero, el buscador de FANDIT ha resuelto más de 100.000 búsquedas. Las más frecuentes son aquellas que hacen referencia a la digitalización, el emprendimiento y el empleo. En cuanto al perfil del usuario es el de una pyme, autónomo o particular de la Comunidad de Madrid.

Para saber más sobre el funcionamiento de FANDIT, puedes ver este vídeo en el que se explica cómo simplificamos el proceso. Las subvenciones no deben de ser algo al alcance de unos pocos, sino que deben democratizarse para llegar a las personas reales.



Sobre Fandit

FANDIT considera que las ayudas y subvenciones públicas son de todos y para todos. Este proyecto nació en enero de 2019 , aunque parte del equipo ya venía trabajando en el sector de las subvenciones desde hacía más de 10 años. FANDIT conoce bien los problemas y dificultades que se encuentra cualquier solicitante o gestor, y por eso quiere cambiarlo para hacerlo mucho más accesible.

En FANDIT encontrarás un espacio en el que las ayudas públicas son las protagonistas y donde la información, la comunicación y la gestión entre usuarios y profesionales fluye sin obstáculos. FANDIT pone a disposición de sus usuarios información de utilidad para que siempre estés al tanto de las novedades. También, el buscador más intuitivo y completo del mercado. Y además, las herramientas digitales que ayudarán a ofrecer un mejor servicio, para expertos en la materia.

Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 39.900€ en Madrid con la Ley de la Segunda Oportunidad ¿Por qué no llegan las subvenciones a personas reales? Sheila Casas protagoniza la última campaña de Catchalot SegoFinance lanza al mercado una nueva línea de inversión: Sego Real Estate AleaSoft: Caen los precios de los mercados eléctricos europeos en octubre influenciados por el gas