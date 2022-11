El servicio de transporte para cine y TV y localizaciones y servicios de producción en Girona y Barcelona de Iris New Legend Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

En el mundo audiovisual, la logística es un aspecto que influye en el éxito de las producciones.

En este sentido, el transporte y la locación son los más relevantes, ya que la calidad del trabajo, sea de televisión o de cine, está determinada por el lugar de grabación, así como por el traslado de los equipos y el personal hasta dicho recinto.

Debido a la complejidad y el tiempo que requiere crear un sistema de logística eficiente, muchos proyectos deciden externalizar este departamento y dejarlo en manos de empresas, como Iris New Legend. Esta compañía se encarga de organizar de manera independiente todos los recursos necesarios para cualquier tipo de producción audiovisual.

Locaciones y transporte en una producción audiovisual Debido a la presencia de equipos delicados y caros, el transporte común no resulta una opción segura. Asimismo, los autobuses o coches particulares no suelen ser apropiados para trasladar cámaras, luces, trípode y demás aparatos con seguridad. Por esta razón, se requiere un transporte especial.

Bajo esta necesidad, Iris New Legend cuenta con una flota de trailers diseñados específicamente para producciones cinematográficas. De esta forma, ofrece mayores comodidades y protección que otros vehículos.

Este servicio también sirve para trasladar elementos decorativos, utilería e incluso carpas, ya que muchas veces es necesario acampar en las locaciones. Asimismo, puede ocuparse también del transporte del personal técnico y del elenco de actores.

Por otro lado, además de sus servicios de logística, esta empresa de producción audiovisual tiene años de experiencia en la realización de vídeos musicales, programas de televisión y similares. Su sede principal se ubica en Miami, pero ofrece sus servicios en Girona y en Barcelona. En estas localidades, cuenta con alrededor de 1.000 locaciones acondicionadas para todo tipo de producciones, sobre todo los proyectos de época.

¿Qué otros servicios ofrece Iris New Legend? Entre los servicios de la empresa, destaca el desarrollo de campañas publicitarias a través de estrategias no invasivas en plataformas digitales. De hecho, en su lista de tareas se ubica la producción de piezas audiovisuales que, después, se comparten en redes sociales. Asimismo, cuentan con un canal en su página web llamado Remember Us, dedicado a compartir información y vídeos muy poco vistos sobre bandas legendarias de rock. Así como este canal, cuentan con otros dedicados a varios géneros musicales, como el alternativo y el urbano.

Por otro lado, ofrecen un servicio dedicado a niños y adolescentes. Bajo la supervisión de sus padres o responsables, Iris New Legend se encarga de publicar y promocionar el contenido realizado por los menores.

En toda producción audiovisual, es importante contar con profesionales que se encarguen de la logística y la publicidad. Así, las mentes creativas pueden dedicarse a tiempo completo a crear historias, música y mucho más. En esta empresa, todos los artistas pueden conseguir un aliado para llevar a cabo sus ideas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.