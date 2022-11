Las ventajas de las ventanas de PVC, por Ventanas del Mader

Al reformar una vivienda o construir una nueva, uno de los puntos clave es la elección de las ventanas. Para ello, no solo se deben tomar en cuenta el tamaño o el lugar de colocación, sino también el material empleado para su fabricación.

En los últimos años, ha aumentado de manera considerable la demanda de ventanas de PVC. Apostar por este material supone contar con ventanas resistentes, duraderas y comprometidas con el ambiente. Ventanas del Mader se especializa en la fabricación de este tipo de ventanas completamente a medida para ajustarse a las necesidades de sus clientes. También elabora pérgolas de PVC, puertas de entrada, balconeras y otros elementos para las viviendas.

Las propiedades del PVC En España, las ventanas de aluminio son las más utilizadas. Sin embargo, gracias a las ventajas que presenta el PVC, estas están ganando terreno y, a día de hoy, es mucho más fácil que los usuarios se decanten por este material.

Debido a su naturaleza no conductora, el PVC ofrece excelentes propiedades aislantes, tanto acústicas como térmicas. Gracias a esto, reduce notablemente el ruido del exterior y minimiza el consumo energético. Sin importar si en el exterior hace frío o calor, la temperatura dentro del hogar se mantendrá estable, evitando el uso abusivo de calefacción y aire acondicionado.

Otra de las ventajas que presenta es su vida útil de hasta 50 años. Las ventanas de PVC no se agrietan ni oxidan, además, no necesitan más mantenimiento que un paño mojado y un poco de jabón. Aparte de ello, el material no se ve afectado negativamente por temperaturas adversas, manteniéndose intacto ante cualquier situación climática. Incluso, en caso de fuego, es difícil que se incendien.

Por otro lado, las ventanas de PVC son respetuosas con el medioambiente. En su fabricación no desprenden sustancias tóxicas y pueden reciclarse, contribuyendo con el ahorro energético y la sostenibilidad.

Ventanas, puertas y otros elementos para las viviendas, de la mano de Ventanas del Mader Esta compañía es una muy buena opción para la fabricación de ventanas de PVC a medida. Se especializa en este material, por lo que también puede diseñar otros productos, como balconeras o pérgolas de PVC. De este modo, garantiza la obtención del máximo aislamiento térmico y acústico en el hogar, lo que se traduce en confort y ahorro.

La firma también se dedica a la fabricación de puertas de entrada e interiores. Hace modalidades a medida, obteniendo productos de excelente calidad. Se adapta al gusto de todos los clientes, ofrece una infinidad de alternativas a elegir, tanto en sistemas de apertura como en acabados. Además, proporciona un servicio completo que incluye diseño personalizado, fabricación y montaje.

Los productos que ofrece Ventanas del Mader representan una muy buena alternativa para dar el toque final a las viviendas. También cuentan con un equipo de asesores que, desde su punto de vista profesional, guían en la elección de estos elementos.