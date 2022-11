PlusHolidays aumenta sus colaboraciones en el sector con su participación en The Avantio Partnership 2022

El pasado 26 y 27 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Valencia el evento The Avantio Partnership 2022, después de una pausa de 3 años en su realización. Se trata de un evento que reúne a los profesionales del alquiler vacacional de todo el mundo para conectarlos con líderes de la industria y forjar nuevas colaboraciones.

En el evento, estuvo presente la firma PlusHolidays, portal especializado en alquileres vacacionales a lo largo y ancho de toda España. Precisamente en este evento, esta empresa ha conseguido crear nuevas e interesantes colaboraciones que ayudan a expandir aún más su alcance y sus servicios.

PlusHolidays presente en The Avantio Partnership 2022 Tras 3 largos años de no poder realizar este importante evento en el mundo del alquiler vacacional, este año volvió The Avantio Partnership en su edición 2022 y lo hizo a lo grande. El lugar escogido fue Valencia, concretamente en el extraordinario hotel 5 estrellas y en primera línea de playa, Las Arenas Balneario Resort. Durante dos días consecutivos, se dieron cita allí profesionales de los alquileres vacacionales, no solo de España, sino también de otras partes del mundo.

Al evento también asistieron algunas de las firmas más importantes del mundo de los portales de reserva, tales como PlusHolidays, un portal dedicado al alquiler vacacional cuya historia se remonta hasta el año 1973. A lo largo del evento se llevaron a cabo una serie de conferencias sobre el sector turístico en 4 idiomas diferentes: español, inglés, italiano y francés. Todo esto sirvió para crear nuevas colaboraciones y expandir mucho más las experiencias y posibilidades de alojamiento para los viajeros de hoy.

La firma PlusHolidays aumenta su red de colaboradores Asistiendo al evento como Sponsor Bronce, PlusHolidays fue de los portales que logró concretar colaboraciones con profesionales del alquiler vacacional. Durante el evento, la firma contó con un stand en uno de los pabellones, en el cual recibían a sus colaboradores, aumentando su amplia red.

Los nuevos contactos con agencias de alquileres vacacionales les permite ahora ofrecer alojamientos en muchos más lugares alrededor de España, como, por ejemplo, en Baleares, Canarias y en el interior de la Península. Pero, además de eso, también se obtuvieron contactos interesantes para futuras colaboraciones con profesionales de otros países de Europa, como Francia, Portugal e Italia.

Con las nuevas colaboraciones concretadas durante el evento The Avantio Partnership 2022, PlusHolidays se convierte en uno de los portales con mayores ofertas de alojamiento en España, y uno de los más competitivos del sector. En definitiva, una alternativa a considerar por los viajeros que desean un alquiler vacacional ajustado a sus necesidades y que les asegure vivir una experiencia única en cualquier parte de la geografía española.