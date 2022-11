Bushbuck abre su primera tienda en Madrid Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 17:33 h (CET)

La marca de ropa Bushbuck ha abierto este mes de noviembre su primera tienda física en Madrid. Concretamente, la ubicación que ha elegido la marca es el Centro Comercial X-Madrid, un centro comercial que destaca por el gran catálogo de actividades que ofrece y que es uno de los mejores planes disponibles para estos meses de frío, tanto para niños como adultos.

Con esta primera apertura, Bushbuck busca un lugar donde las personas puedan ver todos los productos de sus catálogos, como las sudaderas o los forros polares, comprobar la originalidad de sus diseños y la calidad de los materiales empleados en el proceso de fabricación. La tienda, ubicada en la primera planta del centro comercial, abrió el día 1 de este mes y estará abierta hasta el día 15 de enero.

Para Ignacio Buces, el fundador de la marca, esto supone un momento importante, ya que durante estos cuatros años no se había hecho nada similar. Es una gran oportunidad para demostrar el compromiso que tiene la marca tanto con sus clientes como con todo lo que les rodea. Y es que ese compromiso se ha basado en ofrecer un producto de gran calidad a un precio coherente, garantizando al cliente que está comprando una prenda para muchos años, que desde su punto de vista, es la mejor manera de ser sostenible.

Además, en la tienda se podrán aprovechar todas las promociones de Black Friday, Navidad y rebajas. Y no solo eso, sino que además, en diciembre Bushbuck celebrará su cuarto aniversario con regalos y descuentos especiales.

En cuanto a la ubicación, el centro comercial X-Madrid no es un centro comercial al uso. Tiene una oferta de ocio muy amplia en lo que se puede disfrutar desde una piscina donde bucear, tiendas de todo tipo, piscina de olas, rocódromo, cine o escape room.

¿Dónde pueden comprar los que no viven en Madrid? A pesar de que solo abre una tienda en Madrid, Bushbuck como marca nativa digital que es, tendrá su página web operativa y ofreciendo envíos en menos de 48 horas además de cambios gratis. A través de redes sociales, se podrán conocer todas sus promociones y las muchas sorpresas que prepara para estos dos últimos meses del año.

También se puede encontrar la marca en otras localidades como en Valladolid (50 Yardas), Oviedo (Harcher y Natural World), Avilés (Del Río Uribe) y Toledo (Focus Store).



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.