Aprender a hablar en público sin miedos y con seguridad, de la mano de Fernando Miralles Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 17:13 h (CET)

La comunicación es clave para la vida de las personas y el desarrollo de las relaciones sociales. De hecho, se trata de un aspecto diferenciador respecto a otras especies, ya que es la herramienta que permite establecer intercambios y acuerdos para llevar a cabo la vida en sociedad. Es imprescindible realizar el acto comunicativo de forma adecuada para que funcione y evitar su fracaso y los malos entendidos.

Convencido de que el habla puede entrenarse y mejorar mediante la implementación de diferentes técnicas, Fernando Miralles, campeón español de oratoria, ofrece distintas herramientas para mejorar el habla en público. Sus cursos están orientados a personas de perfiles variados. Esto incluye desde empresarios hasta directivos y emprendedores, y están enfocados en ayudarlos a aprender a hablar en público y a fortalecer sus capacidades comunicativas.

Mejorar la oratoria es importante: ¿por qué? Interesado en mejorar aquellos aspectos que refieren al acto de comunicar y aprender a hablar en público, Fernando Miralles realiza cursos de oratoria para potenciar las habilidades de comunicación de sus alumnos, tanto universitarios o escolares, como empresarios y directivos. Incluso, trabaja en el fortalecimiento del discurso de distintos actores políticos.

Este experto en el arte de hablar en público parte de la idea de que el sistema educativo tradicional no ha enseñado ni ofrecido herramientas para poder hablar ante grandes audiencias sin tener miedo o estar nervioso. Por ese motivo, el objetivo de sus cursos es encontrar todo lo necesario para perfeccionar el nivel de oratoria y comunicación, de modo que subir a un escenario no implique temor ni sufrimiento.

A través de cursos presenciales, podcasts de oratoria y comunicación, cursos intensivos online y recursos descargables a los que se puede acceder de forma gratuita, Fernando Miralles enseña a hablar en público de forma divertida, a través de ejercicios prácticos y sin pasar miedo escénico.

Si bien cada curso tiene sus particularidades en cuanto al método y los tiempos en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, Fernando Miralles estructura los contenidos en bloques. El primero de ellos está dedicado a la comunicación verbal, el segundo a la comunicación no verbal y el tercero a fortalecer el vínculo y el intercambio con la audiencia.

Descubre el arte de hablar en público, de Fernando Miralles Recientemente, Fernando Miralles ha lanzado un libro destinado a todos aquellos que estén interesados en aprender a hablar en público y a fortalecer su oratoria y, de esta forma, exponer sus ideas de forma clara, fluida y sin temor a pasar vergüenza.

De esta manera, el libro se posiciona como un instrumento valioso para directivos de empresas y líderes de equipo que establecen comunicación diaria con sus compañeros; para vendedores y comerciantes que quieran incrementar sus ventas; para formadores que buscan aumentar la atención de sus estudiantes; y para docentes y estudiantes que quieran perfeccionar sus presentaciones en clase, entre otros.

A través de su página web, las personas interesadas en aprender a hablar en público pueden acceder a sus cursos y contenidos y, de este modo, conquistar a sus clientes, emocionar a su audiencia y dominar el arte de la comunicación.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.