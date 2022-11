Leilah Broukhim presenta su primer EP ‘The Curve’

Conmovedor y tierno, sincero y emotivo, así se define el primer EP de la cantautora neoyorquina Leilah Broukhim, grabado en Eureka Studios, Córdoba en febrero 2022 y producido por Fernando Vacas.

The Curve transporta por un viaje musical desde el folk hasta el soul, pasando por el country y el rock, con una vibra psicodélica clara que une las 5 canciones. El disco es un salto expansivo de sonido desde los primeros singles de la cantante, ya que está apoyado por una banda de músicos formidables: Nico Martín a la guitarra eléctrica, Jesús Caparrós al bajo, Shayan Fathi a la batería; y cuenta con las colaboraciones de artistas tales como “Enriquito” (trompeta, friscornio), Tony Romero (teclado), Tete Leal (flauta) y Daryl Hockin (pedal steel).

Con una voz dulce y potente que recuerda un feeling vintage de los años 70, Leilah Broukhim desgrana historias cercanas de la vida y del amor. Tanto sus letras como sus melodías despiertan una sensibilidad profunda en quien escucha su música.

Nacida y criada en Manhattan, Leilah no solamente crea música, sino que también es bailaora de flamenco. Sus raíces judía-iraníes son una gran influencia en su conexión con España y la historia de la cultura sefardí.

De pequeña Leilah quiso ser cineasta, pero después de graduarse en la Columbia University de Nueva York, se traslada a Madrid impulsada por su amor al arte flamenco. Durante su carrera como bailaora, dirige varios espectáculos como Dejando Huellas, Hamsa para Soñar o Lorca Poeta Flamenco. Un día decide aprender a tocar la guitarra y esto le lleva a escribir su primera canción Roam the Heavens con “3 acordes y la verdad”, como dicen en la música country. Y esto es lo que Leilah transmite en su música, sencillamente la verdad, desde el lado más profundo de su alma. Así que disfrutad de su camino, disfrutad de The Curve.

En cuanto a la artista, su productor (Fernando Vacas) afirma que «cuando se tiene arte y el aire alimenta los momentos se puede pensar en hacer algo. En nuestro caso, un disco. Y es que Leilah Broukhim va de lo clásico a lo contemporáneo buscando siempre unas notas de color todavía por descubrir. Canciones como The Curve se rinde a la música americana, pero con toques modernistas. En The Opponent, el soul ilumina la bahía de cualquier playa del mundo.

Este disco va a caballo entre el pop preciosista y la psicodelia. Trabajo y talento se dan la mano para dar canciones de la talla de Break Your Spell, pieza que va de la costa oeste de San Francisco hasta llegar a encontrarse en el “Cafe Wha?” de New York con Roam The Heavens.

No hemos utilizado ninguna referencia para este disco, simplemente el sentir las canciones y buscar la magia. Hay algo en Leilah que la hace deudora de esa sensibilidad de artistas como Janis Ian o Arlo Parks un disco sin pliegues, pero con muchos prismas.

Desde Córdoba, Eureka Studios le deseo lo mejor a este nuestro disco y yo como productor y canal del proyecto me siento agradecido».

