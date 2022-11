La gestión de la información en tiempo real, la eficiencia interna y los entornos cloud: los retos de digitalización de los despachos profesionales y pymes a corto plazo Comunicae

jueves, 3 de noviembre de 2022, 17:08 h (CET) ACCOUNTEX ESPAÑA, el encuentro de referencia para los despachos profesionales, celebra su primera edición en España, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, con el objetivo de dar respuesta a los retos que presenta la digitalización de los procesos administrativos y contables ACCOUNTEX, el primer evento de referencia para despachos profesionales, asesorías y empresas, que se lleva celebrando con gran éxito en Londres desde el año 2012, celebra su primera edición en España en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

El Salón es organizado en colaboración entre Diversified Communications y la institución ferial madrileña, el encuentro que concluye ha aterrizado en nuestro país con el objetivo de dar respuesta a los retos que presenta la digitalización de los procesos administrativos y contables. Así, ACCOUNTEX ESPAÑA ha mostrado los últimos avances tecnológicos del sector de la contabilidad, la gestión empresarial y las finanzas junto a un amplio programa de formación y contenidos de alto nivel.

Esta primera edición gira en torno a tres ejes estratégicos que afectarán no solo a los despachos, sino también a las pymes en un futuro inminente: las relaciones con la Administración, la digitalización empresarial y el auge del llamado costumer centric.

Durante esta primera jornada, entre las principales sesiones de debate ha destacado la mesa redonda acerca de la ley antifraude en la que se ha debatido sobre cómo la tecnología contribuye a reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. En ella han participado Javier Hurtado Puerta, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria; José Borja Tomé, miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado; José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, y José Luis Martín Zabala, director general de Sage Iberia, quien ha señalado que "la digitalización supone infinitas oportunidades para la Administración Pública y para los despachos profesionales, pero hay que tener en cuenta tres factores: si encaja en el plan corporativo, si va a ser útil para mejorar el servicio al cliente y si los trabajadores se adaptan a esta transformación". Martín Zabala también ha incidido enque "es fundamental adaptar el sector a la realidad profesional para seguir prestando un servicio de calidad. Al igual que también es un reto para todos hacer llegar la transformación a cualquier rincón de nuestra geografía".

En otra charla, Joan Torres, presidente de Fettaf, y Mercedes Jordán, subdirectora general de Técnica Tributaria del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, han tratado sobre la digitalización de la AEAT y el Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023. Mientras que Torres ha explicado que "la digitalización de la Agencia Tributaria está pensada para los profesionales y las empresas, ya que implica ahorro, rapidez y reduce el fraude, además de proporcionar seguridad jurídica a los profesionales", Jordán ha apuntado que "en colaboración con los profesionales del software, hemos avanzado muchísimo en la lucha contra el fraude". La subdirectora general de Técnica Tributaria del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT también ha incidido en que "se ha eliminado la preponderancia del canal presencial para que las gestiones sean mucho más rápidas. La sede electrónica está accesible 24 horas al día, ofreciendo transparencia por parte de la Agencia y mejorando la calidad de información y el acceso por parte del usuario".

Por su parte, Ennio Angelo Romanini, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de TeamSystem, ha liderado una ponencia sobre los desafíos y oportunidades de la facturación electrónica. En concreto, ha analizado el impacto que ha tenido la implementación de la facturación electrónica en el mercado italiano y lo ha relacionado con España. "Mientras que en España hay miedo a la facturación electrónica, el 95% de las empresas italianas ya la utiliza. Supone una simplificación enorme del trabajo, muchos menos errores, posibilidad de análisis y un modelo de negocio", ha asegurado Romanini.

A lo largo de la tarde, ACCOUNTEX ESPAÑA acogerá otra serie de ponencias que abarcarán diferentes temáticas. Los nuevos modelos colaborativos entre los despachos, la igualdad efectiva en las organizaciones empresariales, la robotización y la gestión de riesgos protagonizarán la sesión liderada por Wolters Kluwer, mientras queel futuro del asesoramiento laboral y las claves para incrementar la rentabilidad de los procesos de auditoría lo han hecho en la ponencia liderada por Lefebvre.

Para Cristina Claveria Visa, directora Ferial de ACCOUNTEX ESPAÑA, "los asistentes están teniendo la oportunidad de conocer de primera mano los retos y oportunidad a los que se enfrenta el sector. Es fundamental adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, que pueden revolucionar el futuro de los despachos y asesorías".

ACCOUNTEX ESPAÑA cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Consultores de Empresas (AECEM); la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF); el Consejo General de Economistas; el Colegio de Economistas de Madrid; el Consejo General de Graduados Sociales; el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE); la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); el Consejo General Colegios Gestores Administrativos; ACCA Western Europe; Red.es; la Cámara de Comercio, y Lefebvre.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La gestión de la información en tiempo real, la eficiencia interna y los entornos cloud: los retos de digitalización de los despachos profesionales y pymes a corto plazo Retarus obtiene la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Allianz Partners registra más de 650 participaciones en la campaña `Juntos contra el cáncer’ Helen Doron English hace entrega a FESBAL el premio del concurso "Young Heroes – Be Kind. Pass it On!" Ecosistema Lefebvre, la suite de conocimiento y soluciones digitales para optimizar los procesos legales y de gestión