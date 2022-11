Serco, cliente de Trintech, es el ganador de la 15ª edición de los premios Ventana Research al liderazgo digital

Reconocido por aumentar la eficiencia y reducir el riesgo empresarial mediante la automatización de los procesos de conciliación y cierre financiero con la plataforma Cadency de Trintech Trintech, proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero basadas en la nube para la Oficina de Finanzas, ha anunciado hoy que su cliente, Serco, un proveedor líder de servicios profesionales, tecnológicos, de ingeniería y de gestión, ha sido nombrado ganador en la categoría "Oficina de Finanzas" de la 15ª edición de los premios Ventana Research Digital Leadership Awards. La victoria de Serco se atribuye a su uso innovador de la plataforma Cadency de Trintech para estandarizar y automatizar sus procesos de conciliación y cierre financiero.

"Queremos felicitar a Serco por su uso de Trintech en la aplicación de la automatización en su cierre contable para acelerar los procesos en un negocio complejo, permitir que el personal se centre más en los esfuerzos de alto valor y promover una mayor confianza en la integridad de sus estados financieros", señaló Robert Kugel, Vicepresidente Senior y Director de Investigación de Ventana Research.

Tras el éxito de la implantación de Cadency, Serco ha conseguido un enfoque único y estandarizado para la gestión del balance a escala mundial. Las conciliaciones requieren ahora menos esfuerzo manual gracias a una mayor automatización y a la aplicación de una estrategia basada en el riesgo. Además, el uso de una solución global centralizada ha permitido conocer mejor el número total de conciliaciones realizadas, así como su puntualidad y precisión.

"Es un honor aceptar este premio en nombre del equipo del proyecto que implementó Cadency y del equipo BAU que sigue utilizando y promoviendo la mejora continua dentro de nuestro proceso de conciliación", dijo Paul Adams, Jefe de Nuevos Negocios y R2R en Serco. "El éxito transformador que nuestro equipo ha sido capaz de lograr con la solución Cadency de Trintech ha sido notable y esperamos éxitos adicionales a medida que continuamos nuestro viaje de transformación financiera con Trintech."

La automatización no solo ha reducido los costes de Serco, sino que también permite a su equipo centrarse en tareas de mayor valor añadido. "La competencia por el talento es un gran enfoque y desafío para muchas organizaciones hoy en día", continuó Adams. "La automatización puede ayudar a retener sus recursos al permitirles centrarse en tareas de valor añadido en lugar de los procesos manuales y transaccionales."

En la actualidad, Serco realiza mensualmente 5.000 conciliaciones de balances a través de Cadency. Además, están reconciliando automáticamente 15.000 cuentas, lo que ha ahorrado a su equipo un total de 500 horas al mes. Para ganar aún más eficiencia, Serco también utiliza el conector SAP de Trintech. "Este conector interconecta automáticamente los flujos de datos de nuestra instancia SAP con Cadency para que nuestro equipo pueda empezar a analizarlos en cuestión de minutos. Tener la interfaz directa de SAP también da confianza en la coincidencia de datos entre los dos sistemas", continuó Adams. Desde el punto de vista de los informes, el equipo directivo de Serco también tiene ahora plena visibilidad en un panel de informes que les permite profundizar en cualquier cuenta e identificar el riesgo en el balance.

De cara al futuro, Serco quiere seguir ampliando su estrategia de automatización para ganar más eficiencia en sus procesos. "Si se trata de un proceso repetible, las ventajas de que lo haga la tecnología son muy superiores a las de cualquier ser humano. La automatización es vital para la eficacia de los procesos y la rentabilidad", concluyó Adams.

Acerca de Trintech

Trintech Inc., pionera en el software de gestión del rendimiento financiero de las empresas, combina la experiencia técnica y financiera para crear soluciones de software innovadoras basadas en la nube que ofrecen operaciones y conocimientos financieros de primera clase.

Desde el cotejo de transacciones de gran volumen y la racionalización de las conciliaciones operativas diarias, hasta la automatización y gestión de las conciliaciones del balance, la contabilidad entre empresas, los asientos, los informes de divulgación y el análisis de las comisiones bancarias, pasando por la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, la cartera de soluciones financieras de Trintech, que incluye la plataforma Cadency®, la suite Adra® y las herramientas específicas ReconNET™, T-Recs® y UPCS®, ayudan a gestionar todos los aspectos del proceso de cierre financiero.

La excelencia de Trintech, tanto en la innovación como en la asistencia al cliente, ha sido reconocida con una serie de premios a lo largo de los años, entre los que se incluyen los más recientes: "Easiest to Do Business With" and "Fastest Implementation" in G2's Fall 2022 Report.

Más de 3.500 clientes en todo el mundo -incluida la mayoría de las empresas de la lista Fortune 100- confían en el software basado en la nube de la empresa para mejorar continuamente la eficiencia, la fiabilidad y los conocimientos estratégicos de sus operaciones financieras.

Con sede en Dallas (Texas), Trintech tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y los países nórdicos, así como socios estratégicos en Sudáfrica, América Latina y Asia-Pacífico.

Para saber más sobre Trintech, visitar www.trintech.com o conectar con ellos en LinkedIn, Facebook y Twitter.