SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell y Wayra (Telefónica) buscan startups tecnológicas con alto potencial en seis ciudades españolas

Oviedo, Cartagena, Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante acogerán los próximos meses la VI Edición del roadshow. Este evento único proporciona networking y acceso a inversores y a startups a nivel nacional. La final se celebrará el próximo 15 de junio de 2023 en Madrid, acto en el que se presentarán las 6 startups ganadoras. La primera parada tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en Oviedo que acogerá Venture on the Road Asturias. Las startups que quieran participar ya pueden inscribir su candidatura Venture on the Road aterrizará en seis ciudades españolas en su sexta edición para buscar las mejores startups tecnológicas en fase seed. El evento itinerante está organizado por SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, por segundo año consecutivo, cuenta con la colaboración de Google for Startups.

El programa un año más mantiene su formato y objetivos: buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

En esta edición, Venture on the Road visitará seis ciudades españolas con el objetivo de identificar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento llegará hasta Oviedo, Cartagena, Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante. Como siempre, en cada comunidad, Venture on the Road contará con la colaboración de partners del ecosistema emprendedor local.

La convocatoria está abierta a través de la web de Venture on the Road y, entre los requisitos necesarios para poder participar, destaca que sean empresas constituidas; con mínimo un producto o servicio desarrollado; que sea una empresa del sector tecnológico o relacionado con el área digital y con un equipo polivalente; que estén lideradas por un emprendedor dedicado a tiempo completo al proyecto; y que tenga foco en un mercado internacional.

El ganador nacional de esta sexta edición recibirá como premio un paquete de ayudas de todos los partners para consolidar su startup. En concreto, el pack incluye:

Asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup .

especializado en por valor de 3.000 euros ofrecido por Participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores (la 30 edición en noviembre de 2023, tras el último evento de este roadshow) y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket.

(la 30 edición en noviembre de 2023, tras el último evento de este roadshow) y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket. Acceso durante 6-12 meses a las oficinas de Wayra , así como acceso fast-track a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones.

, así como acceso fast-track a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones. Entrada a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses y podrán acceder a 2 sesiones de mentoría con el equipo de Google for Startups para identificar posibilidades de apoyo para su crecimiento. Por su parte, el ganador de cada ciudad podrá ser parte del programa de nativos digitales de Google Cloud Platform con hasta $10,000 en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Además, todas las startups seleccionadas para participar en este roadshow, pasarán al fast track del proceso de selección del próxima Campus de Emprendedores (29ª o 30ª edición edición), que se celebrará en mayo y noviembre de 2023 respectivamente.

Asturias, primera parada de esta VI edición

La primera parada de esta sexta edición de Venture on the Road será en Oviedo, donde el próximo 1 de diciembre se celebrará un encuentro gracias a la colaboración de los partners locales: Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) del Principado de Asturias, Astur Valley y Oviedo Emprende. En el acto participará Darío Méndez, Co-fundador de ElTenedor (adquirida en 2014 por Tripadvisor), la plataforma de reservas líder del sector en Europa con una red de 45.000 restaurantes y más de 16 millones de visitas al mes. Además, en la actualidad Méndez es mentor de SeedRocket e inversor en varias startups como Karmig, Howlanders, POiN, Localside o Recovo.