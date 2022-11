La franquicia puso en marcha una campaña el año pasado para apoyar la Gran Recogida de Alimentos. Como resultado, se ha realizado la entrega de un cheque por valor de 5.000 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos FESBAL, tras ganar un concurso internacional basado en las buenas acciones de sus alumnos Helen Doron English, la cadena de franquicias líder en la Industria de la Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua, ha entregado recientemente un cheque con valor de 5.000€ a FESBAL, tras ganar el concurso internacional "Young Heroes – Be Kind. Pass it On!".

Los centros Helen Doron English de España han participado en la Gran Recogida de Alimentos desde sus inicios. El año pasado quisieron implicarse todavía más en la causa, y aprovecharon que la franquicia organizaba un concurso internacional, para desarrollar una campaña basada en la recogida de alimentos básicos para las familias más necesitadas.

El concurso "Young Heroes – Be Kind. Pass it On!" tenía como objetivo concienciar a los alumnos y familias para contribuir a crear una sociedad mejor. La campaña se centraba en promover la bondad y fue organizada por la sede internacional Helen Doron English para animar a los estudiantes a ser héroes con sus acciones, asumiendo la responsabilidad de sus vidas e inspirando a otros. Para ello, centros Helen Doron repartidos por todo el mundo debían coordinarse en una acción colectiva, y enviar sus propuestas para participar en el concurso. Los 3 mejores proyectos conseguirían premios en efectivo para donar a las diferentes causas sociales.

Helen Doron España participó en la campaña con un proyecto muy especial: organizando una gran colaboración con la Gran Recogida de Alimentos. Para ello destinaron el espacio de sus academias para recoger y clasificar estos alimentos para su posterior envío a Fesbal, la Federación Española de Bancos de Alimentos. El objetivo era que, entre todas las academias Helen Doron de España, se recaudasen 10.000 kilos de alimentos. Para motivar a los participantes, se activó una página web que tenía un contador que iba mostrando el número de kilos recogidos en tiempo real (https://helendoron.es/gran-recogida-de-alimentos-2021/).

La acción tuvo un gran éxito y finalmente Helen Doron España consiguió el primer premio de la campaña "Young Heroes – Be Kind. Pass it On!", lo que suponía un premio de 5.000€ para la causa elegida. La entrega del cheque se realizó recientemente en Madrid, con la presencia de Francisco Greciano, Director de Fesbal; Ana María Pérez Benayas, Responsable de Relaciones Externas de Fesbal; Marta Pablos directora de Helen Doron English Aluche y Eva Campos del centro Helen Doron English La Peseta.

Sobre Helen Doron English

Helen Doron English es una red de franquicias perteneciente a la multinacional Helen Doron Educational Group. Desde 1985 se ha mantenido a la vanguardia de los sistemas educativos, ofreciendo exclusivos e innovadores programas de aprendizaje y materiales educativos de calidad para bebés, niños y adolescentes de todo el mundo. Su innovador y propio método, basado en el aprendizaje de la lengua materna, está certificado.