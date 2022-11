Spanish Telecom lanza "Family Plan" para que los hogares ahorren en telefonía móvil Comunicae

jueves, 3 de noviembre de 2022, 13:59 h (CET) Este nuevo pack permite recibir un ahorro del 20% a partir de la tercera línea contratada de las tarifas UNLIMITED, con llamadas ilimitadas y 30, 50 y 70 GB de datos Este otoño las familias españolas pueden dar una vuelta de tuerca a su ahorro en gastos tan importantes como la telefonía móvil, gracias a la nueva oferta lanzada por la compañía Spanish Telecom.

Para afrontar la recta final del año, la empresa ha diseñado una fórmula especial para los hogares, donde pueden contratar las tarifas para sus diferentes líneas a medida, es decir, con los datos que deseen y ahorrando a partir de la tercera línea contratada, aplicándose siempre a la línea o las líneas, si sin más de tres, con tarifa de menos datos.

Así, si una familia de cuatro personas puede hacer a medida de sus necesidades su pack, por ejemplo, con una tarifa UNLIMITED 70, una UNLIMITED 50 y dos UNLIMITED 30, recibiendo descuento en estas dos últimas del 20% de su precio.

Sin duda una forma verdaderamente directa en el ahorro a partir de la tercera línea y hasta la sexta, que se suma a los competitivos precios de Spanish Telecom, que arrancan desde 11,75 euros de la UNLIMITED 30.

Para ello, desde el apartado Family Plan de Spanish Telecom, los usuarios pueden diseñar su pack según sus necesidades y enviarlos para que los operadores de la compañía de una forma rápida y sencilla para cerrar la contratación definitiva.

Todo ello a través de Internet o mediante WhatsApp, sin desplazamientos innecesarios, papeleos adicionales ni largas esperas en una llamada de teléfono.

UNLIMITED: Ahora para familias

El concepto UNLIMITED engloba las tarifas más competitivas del mercado, de Spanish Telecom, tanto por precio como por datos y llamadas ilimitadas* y siempre con la máxima cobertura en todo el territorio nacional

Con las tarifas UNLIMITED, Spanish Telecom proporciona llamadas ilimitadas* a teléfonos fijos y móviles españoles junto con tres packs de datos según las necesidades de los usuarios:

UNLIMITED 30: Ofrece hasta 30GB de datos a la máxima velocidad, a un precio extraordinariamente competitivo, 11,75€ al mes (IVA incluido). Ideal para los más jóvenes que están comenzando a usar el móvil. UNLIMITED 50: Hasta 50GB de navegación a máxima velocidad, por tan solo 15,75€ al mes (IVA incluido), para quienes no quieren gastar demasiado, pero quieren ver video o jugar online. UNLIMITED 70: La reina de las tarifas de Spanish Telecom, con hasta 70GB de datos y un precio excepcional, 19,75€/mes. Sin duda, es opción ideal para usuarios intensivos, con un estilo de vida "muy digital", que buscan no depender de encontrar Wi-Fi. Ahorro ideal para una familia

Como es habitual, en muchos hogares hay habitualmente tres o más personas y, actualmente todos los integrantes disponen de su teléfono móvil. Por este motivo, Spanish Telecom ha querido realizar su aportación para que el precio no fuera un problema para que la familia esté comunicada. Al respecto, Pablo Gonzalez, CEO de la compañía afirma, que "para una familia, hacerse su propio plan a medida es sencillez, libertad y sobre todo ahorro, con el descuento que incluimos adicional al buen precio de nuestras tarifas". Y es que desde los pequeños a los mayores deben tener su dispositivo personal, por comunicación y por seguridad. En palabras de González: "Los más pequeños ya tienen dispositivos móviles con internet para tareas del colegio, relojes inteligentes con internet y GPS, los seniors usan WhatsApp y otras aplicaciones para mantenerse en contacto con la familia y todo el mundo dispone de uno o más móviles. Spanish Telecom realiza con esta iniciativa la verdadera apuesta por el ahorro en el gasto familiar mensual, porque todos tenemos un móvil".

Sobre SPANISH TELECOM

Spanish Telecom Mobile Services S.L. es una compañía especializada en contenidos y servicios móviles enfocada la distribución de servicios de telecomunicaciones con las máximas de sencillez y simplicidad para el cliente extranjero de habla inglesa. A través de acuerdos con mayoristas y operadores, ofrece la mejor cobertura en todo el territorio nacional, con unas tarifas realmente competitivas, tanto para particulares como para empresas.

