La telefonía VoIP de UBCloud permite ahorrar costes y optimizar tareas

jueves, 3 de noviembre de 2022, 12:18 h (CET)

Hoy en día, las empresas encuentran numerosos beneficios en la telefonía VoIP (Voice over Internet Protocol).

Se trata de una metodología que permite tanto la emisión como la recepción de llamadas a través de internet.

A diferencia del sistema tradicional, esta tecnología posibilita el ahorro de costes y promueve la aplicación de funciones para optimizar las tareas laborales diarias. Para efectuar llamadas de voz utiliza redes de datos, reemplazando al antiguo sistema de transmisión por un circuito de cables.

Una de las empresas que brinda este tipo de servicios es UBCloud. Con múltiples ventajas y funcionalidades, la firma ofrece un servicio completo en materia de atención telefónica, a un precio cerrado y sin sorpresas.

Telefonía VoIP para empresas Los planes VoIP de UBCloud permiten que los clientes dispongan de información sobre las llamadas, conferencias y creación de locuciones personalizadas, entre otros.

Estas soluciones son aptas tanto para compañías en gran expansión como para trabajadores autónomos o personas que no realizan funciones permanentes en oficinas, como es el caso de los comerciales. Además, las empresas en fases especiales de crecimiento no tendrán limitación de extensiones y podrán contratar un aumento o disminución de las mismas, sin la necesidad de permanencia o costes adicionales.

Un valor añadido que representa esta tecnología es que posibilita realizar videoconferencias entre varias personas, enlazar un buzón de voz al correo electrónico y posibilitar el acceso a locuciones o músicas de espera.

Cada situación es particular, por lo que debe analizarse de forma específica. Por eso, en UBCloud ofrecen asesoramiento personalizado y planes ajustados a las necesidades de los clientes, a costes razonables.

Precios ajustados y múltiples servicios En UBCloud ofrecen una amplia variedad de herramientas en materia de comunicaciones IP para empresas. En todos los casos, los costes se ajustan a cada necesidad en particular.

El servicio VoIP Centralita Virtual tiene un coste de 29 euros mensuales más IVA e incluye 5000 minutos a fijos y móviles. Para contratarlo, la empresa permite efectuar llamadas gratuitas para brindar asesoramiento personalizado sin cargos.

Los servicios que contempla son llamadas concurrentes y sin límite de extensiones, funcionalidades de central telefónica completas, operadores automáticos, sistema de buzón de voz independiente por cada extensión y grabación de llamadas, entre otros.

La metodología que propone UBCloud es apta para la optimización de la gestión de datos, como la cantidad de llamadas diarias de los clientes, la frecuencia horaria en la que se recibe la mayor cantidad de llamadas, las ubicaciones precisas y las comunicaciones perdidas.

Por esto, la empresa figura como una de las referentes del mercado en materia de soluciones telefónicas para empresas con tecnología IP.



