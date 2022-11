Implantes dentales en un día, Vericat analiza la evolución de la implantología dental Comunicae

jueves, 3 de noviembre de 2022, 13:12 h (CET) El tratamiento de implantes dentales en un día está indicado para todos aquellos pacientes que no quieren estar ni un día sin dientes porque desean reincorporarse a su actividad social, laboral y familiar de forma inmediata. La implantología dental inmediata es la evolución de la implantología dental porque reduce a tan solo unas horas un tratamiento que con la técnica convencional duraba meses Cada vez se vive más años y se quiere vivirlos mejor. Eso depende en gran parte de la salud bucodental, ya que incide de forma directa en la calidad de vida, sobre todo cuando se han perdido dientes. Por suerte, hay una solución que imita a la perfección a los dientes naturales, se trata de los implantes dentales. Y aunque existen varias técnicas para poner implantes, los implantes dentales en un día o dientes fijos en un día son el tratamiento que mayor calidad de vida aporta a los pacientes, ya que estos no están ni un día sin dientes.

En España existen varias clínicas dentales referentes en el empleo de técnicas de implantes inmediatos, entre las más punteras destacan las clínicas Vericat Implantología como pioneras en la técnica de implantes dentales en un día. "En el mismo día extraemos los dientes irrecuperables, ponemos los implantes y, a continuación, ponemos los dientes fijos. De esta forma el paciente hace vida normal tras salir de la clínica", explica el Dr. Vericat, cirujano oral dedicado en exclusiva a la implantología oral y pionero desde 2002 en implantes y dientes fijos en un día.

Un tratamiento para la inmensa mayoría de personas.

Se trata de una técnica que puede emplearse con la gran mayoría de pacientes, incluso en los casos más complejos de falta de hueso. "Cuando un paciente ha perdido hueso en la encía disponemos de soluciones avanzadas que son compatibles con el procedimiento de implantes y dientes fijos en un día", comenta el Dr. Vericat. En sus clínicas el tratamiento de primera elección para estos casos son los implantes cigomáticos. Una técnica que evita otras opciones más incómodas para el paciente, como son los injertos óseos.

Para reponer un diente, varios o toda la boca

Este tratamiento se emplea para reponer un diente perdido, varios o rehabilitar toda la boca. Y contra lo que muchas personas piensan no es necesario poner tantos implantes como dientes faltan. Se colocan solo aquellos implantes que sean necesarios para fijar la prótesis de forma estable y segura. Por ejemplo, para reponer los 16 dientes del maxilar superior basta con poner 6 u 8 implantes. En el caso del maxilar inferior, basta con 4 o 6 implantes.

Sin dolor y con resultado natural

El dolor es uno de los mayores temores que tiene la gente a la hora de ponerse implantes, aunque la realidad es que es un tratamiento indoloro gracias a la anestesia local. Para rehabilitaciones completas o para pacientes a los que les genera ansiedad una simple visita al dentista existe la posibilidad de la sedación consciente.

Vericat implantología cuenta con 10 clínicas especializadas en implantes dentales en Madrid y la Comunidad Valenciana. Ademásson referentes en la formación de odontólogos con su centro Vericat Formación. Con dos sedes, en Valencia y Madrid, imparten másteres y cursos intensivos relacionados con la implantología dental y cirugía oral.

